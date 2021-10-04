في يوم "العطل الكبير".. أفضل 5 تطبيقات "بديلة" لواتساب
للتواصل مع العالم الخارجي
يعتمد قرابة مليارَيْ شخص حول العالم على تطبيق واتساب للتواصل مع العالم الخارجي؛ ما يعني أزمة حقيقية للمستخدمين عند توقُّف التطبيق عن العمل.
ويعتمد سكان دول كثيرة حول العالم على تطبيق واتساب كمحور أساسي لإجراء الاتصالات الهاتفية بسبب توافُر باقات الإنترنت، وغلاء باقات الاتصال الهاتفية.
ورصد موقع سكاي نيوز عربية أبرز التطبيقات "البديلة" لواتساب، التي ستكون مفيدة مع تعطُّل التطبيق الشهير، وهو الأمر الذي حدث يوم الاثنين.
فايبر
الملايين يستخدمون تطبيق فايبر للاتصال، وهو من أكثر التطبيقات شعبية في العالم العربي بعد واتساب. ويوفر التطبيق مساحة شاملة لخصوصية المستخدم، تمنع جمع البيانات كما هو الحال في تطبيقات فيسبوك؛ ما يُشعر المستخدم بالأمان.
تيليغرام
يُعتبر تطبيق تيليغرام من أكثر التطبيقات "أمنًا" للمعلومات والمحادثات؛ الأمر الذي رفع عدد مستخدميه إلى 500 مليون مستخدم.
في يوم "العطل الكبير".. أفضل 5 تطبيقات "بديلة" لواتساب
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2021-10-04
يعتمد قرابة مليارَيْ شخص حول العالم على تطبيق واتساب للتواصل مع العالم الخارجي؛ ما يعني أزمة حقيقية للمستخدمين عند توقُّف التطبيق عن العمل.
ويعتمد سكان دول كثيرة حول العالم على تطبيق واتساب كمحور أساسي لإجراء الاتصالات الهاتفية بسبب توافُر باقات الإنترنت، وغلاء باقات الاتصال الهاتفية.
ورصد موقع سكاي نيوز عربية أبرز التطبيقات "البديلة" لواتساب، التي ستكون مفيدة مع تعطُّل التطبيق الشهير، وهو الأمر الذي حدث يوم الاثنين.
فايبر
الملايين يستخدمون تطبيق فايبر للاتصال، وهو من أكثر التطبيقات شعبية في العالم العربي بعد واتساب. ويوفر التطبيق مساحة شاملة لخصوصية المستخدم، تمنع جمع البيانات كما هو الحال في تطبيقات فيسبوك؛ ما يُشعر المستخدم بالأمان.
تيليغرام
يُعتبر تطبيق تيليغرام من أكثر التطبيقات "أمنًا" للمعلومات والمحادثات؛ الأمر الذي رفع عدد مستخدميه إلى 500 مليون مستخدم.
يعتمد قرابة مليارَيْ شخص حول العالم على تطبيق واتساب للتواصل مع العالم الخارجي؛ ما يعني أزمة حقيقية للمستخدمين عند توقُّف التطبيق عن العمل.
ويعتمد سكان دول كثيرة حول العالم على تطبيق واتساب كمحور أساسي لإجراء الاتصالات الهاتفية بسبب توافُر باقات الإنترنت، وغلاء باقات الاتصال الهاتفية.
ورصد موقع سكاي نيوز عربية أبرز التطبيقات "البديلة" لواتساب، التي ستكون مفيدة مع تعطُّل التطبيق الشهير، وهو الأمر الذي حدث يوم الاثنين.
فايبر
الملايين يستخدمون تطبيق فايبر للاتصال، وهو من أكثر التطبيقات شعبية في العالم العربي بعد واتساب. ويوفر التطبيق مساحة شاملة لخصوصية المستخدم، تمنع جمع البيانات كما هو الحال في تطبيقات فيسبوك؛ ما يُشعر المستخدم بالأمان.
تيليغرام
يُعتبر تطبيق تيليغرام من أكثر التطبيقات "أمنًا" للمعلومات والمحادثات؛ الأمر الذي رفع عدد مستخدميه إلى 500 مليون مستخدم.