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الاتحاد يخسر خدمات "نياكاتي".. و"المالكي" يغيب عن لقاء الباطن

بات في حكم المؤكد غياب مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، يوسف نياكاتي، عن مشاركة فريقه لمدة تصل إلى 10 أيام، وفق الفحوصات الطبية التي أجراها اللاعب وحاجته إلى الخضوع لبرنامج علاجي وتأهيلي لمدة 10 أيام.


من جانب آخر واصل الأصفر تدريباته تحت قيادة المدرب الروماني "كوزمين"، تحضيراً لمواجهة الباطن، غداً الجمعة، في افتتاح الجولة 15 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .


وأراح الجهاز الطبي اللاعب عبد الإله المالكي عن المشاركة في التدريبات الجماعية، فيما واصل مهند الشنقيطي برنامجه التأهيلي، قبل عودته للمشاركة في التدريبات خلال الفترة المقبلة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الاتحاد يخسر خدمات "نياكاتي".. و"المالكي" يغيب عن لقاء الباطن
سبق

بات في حكم المؤكد غياب مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، يوسف نياكاتي، عن مشاركة فريقه لمدة تصل إلى 10 أيام، وفق الفحوصات الطبية التي أجراها اللاعب وحاجته إلى الخضوع لبرنامج علاجي وتأهيلي لمدة 10 أيام.


من جانب آخر واصل الأصفر تدريباته تحت قيادة المدرب الروماني "كوزمين"، تحضيراً لمواجهة الباطن، غداً الجمعة، في افتتاح الجولة 15 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .


وأراح الجهاز الطبي اللاعب عبد الإله المالكي عن المشاركة في التدريبات الجماعية، فيما واصل مهند الشنقيطي برنامجه التأهيلي، قبل عودته للمشاركة في التدريبات خلال الفترة المقبلة.

30 ديسمبر 2021 - 26 جمادى الأول 1443
12:31 AM

الاتحاد يخسر خدمات "نياكاتي".. و"المالكي" يغيب عن لقاء الباطن

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بات في حكم المؤكد غياب مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، يوسف نياكاتي، عن مشاركة فريقه لمدة تصل إلى 10 أيام، وفق الفحوصات الطبية التي أجراها اللاعب وحاجته إلى الخضوع لبرنامج علاجي وتأهيلي لمدة 10 أيام.


من جانب آخر واصل الأصفر تدريباته تحت قيادة المدرب الروماني "كوزمين"، تحضيراً لمواجهة الباطن، غداً الجمعة، في افتتاح الجولة 15 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .


وأراح الجهاز الطبي اللاعب عبد الإله المالكي عن المشاركة في التدريبات الجماعية، فيما واصل مهند الشنقيطي برنامجه التأهيلي، قبل عودته للمشاركة في التدريبات خلال الفترة المقبلة.

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