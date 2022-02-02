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الدفاع المدني بتبوك ينفذ فرضية لمواجهة أخطار الأمطار والسيول

نفذت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك، صباح اليوم، فرضية مواجهة أخطار الأمطار والسيول في مدينة تبوك، اشتملت على أعمال الدفاع المدني من إنذار وإنقاذ وإسعاف وإخلاء وإيواء، بمشاركة الجهات الحكومية ممثلة في أعضاء اللجنة الرئيسة للدفاع المدني بالمنطقة.

وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة تبوك الرائد عبدالعزيز الشمري، أن الهدف من تنفيذ هذه الفرضية هو الوقوف الفعلي على جاهزية الدفاع المدني والجهات المساندة له في مواجهة حوادث الأمطار والسيول، ومدى سرعة الاستجابة لأي طارئ، لا قدر الله، وتطبيق خطة الدعم والإسناد الداخلي، ومعالجة التحديات التي قد تعترض عمل الفرق الميدانية.

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الدفاع المدني بتبوك ينفذ فرضية لمواجهة أخطار الأمطار والسيول
سبق

نفذت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك، صباح اليوم، فرضية مواجهة أخطار الأمطار والسيول في مدينة تبوك، اشتملت على أعمال الدفاع المدني من إنذار وإنقاذ وإسعاف وإخلاء وإيواء، بمشاركة الجهات الحكومية ممثلة في أعضاء اللجنة الرئيسة للدفاع المدني بالمنطقة.

وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة تبوك الرائد عبدالعزيز الشمري، أن الهدف من تنفيذ هذه الفرضية هو الوقوف الفعلي على جاهزية الدفاع المدني والجهات المساندة له في مواجهة حوادث الأمطار والسيول، ومدى سرعة الاستجابة لأي طارئ، لا قدر الله، وتطبيق خطة الدعم والإسناد الداخلي، ومعالجة التحديات التي قد تعترض عمل الفرق الميدانية.

02 فبراير 2022 - 1 رجب 1443
07:51 PM

الدفاع المدني بتبوك ينفذ فرضية لمواجهة أخطار الأمطار والسيول

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صحيفة سبق الإلكترونية - تبوك
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نفذت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك، صباح اليوم، فرضية مواجهة أخطار الأمطار والسيول في مدينة تبوك، اشتملت على أعمال الدفاع المدني من إنذار وإنقاذ وإسعاف وإخلاء وإيواء، بمشاركة الجهات الحكومية ممثلة في أعضاء اللجنة الرئيسة للدفاع المدني بالمنطقة.

وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة تبوك الرائد عبدالعزيز الشمري، أن الهدف من تنفيذ هذه الفرضية هو الوقوف الفعلي على جاهزية الدفاع المدني والجهات المساندة له في مواجهة حوادث الأمطار والسيول، ومدى سرعة الاستجابة لأي طارئ، لا قدر الله، وتطبيق خطة الدعم والإسناد الداخلي، ومعالجة التحديات التي قد تعترض عمل الفرق الميدانية.

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