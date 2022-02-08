"هيئة الاتصالات" تُصدر وثيقة تنظيمات لاستخدام الوصلات اللاسلكية الثابتة

تهدف إلى تحديد الأحكام والضوابط الفنية والتنظيمية الخاصة بالاستخدام

أصدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم، وثيقة "تنظيمات استخدام الوصلات اللاسلكية الثابتة" التي قامت الهيئة من خلالها بتوفير قنوات ترددية عريضة النطاق، وتبني أساليب ترخيص حديثة للوصلات اللاسلكية الثابتة، وتحديد التوجهات لتمكين تطبيقات النفاذ اللاسلكي الثابت "FWA" في المملكة.

وتُحدّد الوثيقة التنظيمية النطاقات الترددية للوصلات اللاسلكية الثابتة وخطط توزيع قنواتها الترددية، وأساليب تراخيص الاستخدام في المملكة، إضافة الى الأحكام والضوابط الفنية والتنظيمية الخاصة باستخدام الوصلات اللاسلكية الثابتة للنطاقات الترددية المحددة لتلك الاستخدامات.

يُذكر أن إعداد واعتماد الوثيقة التنظيمية جاء عقب طرحها مرئيات العموم، وقياس احتياجات المستخدمين من الطيف الترددي في الوصلات اللاسلكية الثابتة، حيث تسعى الهيئة من خلال الوثيقة، إلى حوكمة استخدام الوصلات اللاسلكية الثابتة بما ينعكس على رفع كفاءة استخدام الطيف الترددي، وتمكين البنية التحتية لشبكات الجيل الخامس، إضافة إلى رفع مستوى جودة خدمات الإنترنت في المملكة.