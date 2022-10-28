"المنافسة" توافق على استحواذ "المراعي" على "بن غاطي لصناعة المشروبات"

بعد دراسة أعدتها الهيئة وخلصت إلى عدم توقع أي أثر سلبي لأسباب عدة

أعلنت الهيئة العامة للمنافسة اليوم عدم ممانعتها من إتمام عملية استحواذ شركة المراعي على كامل الحصص في شركة بن غاطي لصناعة المشروبات.

وأفادت الهيئة في بيان لها اليوم بأنها قامت بدراسة سوق تعبئة المرطبات لتحديد ما إذا كانت هناك أية مخاوف على المنافسة، وخلصت الدراسة إلى أنه لا يتوقع أن يكون هناك أثر سلبي على المنافسة لعدة أسباب من بينها عدم تغير الحصص السوقية للمنشآت العاملة في سوق تعبئة المرطبات في المملكة؛ كون عملية الاستحواذ ستكون في مصنع بدولة الإمارات العربية المتحدة فقط، إضافة إلى أن سوق تعبئة المرطبات يتمتع بوجود عدد كبير من الشركات.

يُذكر أن الهيئة العامة للمنافسة قد أصدرت الموافقة على 117 عملية تركز اقتصادي في عدة قطاعات منذ مطلع العام الحالي.