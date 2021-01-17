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رسمياً.. "الوحدة" الإماراتي يعلن ضم السوري عمر خريبين

لمدة موسمين ونصف حتى صيف 2023 في صفقة انتقال حر

أعلن نادي الوحدة الإماراتي في بيان رسمي اليوم الأحد، التعاقد مع المهاجم السوري عمر خريبين البالغ 27 عاماً لمدة موسمين ونصف حتى صيف 2023 في صفقة انتقال حر.

وتمنّت إدارة "الوحدة" في بيانها "التوفيق والنجاح لخريبين، وأن يلبي أهداف وتطلعات قيادة وإدارة وجماهير النادي".

ويأتي تعاقد "خريبين" مع الوحدة بعد نهاية مشواره مع الهلال السعودي الذي حقق معه العديد من الألقاب أهمها بطولة دوري أبطال آسيا وجائزة أفضل لاعب آسيوي عام 2017.

نادي الوحدة الإماراتي عمر خريبين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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رسمياً.. "الوحدة" الإماراتي يعلن ضم السوري عمر خريبين
سبق

أعلن نادي الوحدة الإماراتي في بيان رسمي اليوم الأحد، التعاقد مع المهاجم السوري عمر خريبين البالغ 27 عاماً لمدة موسمين ونصف حتى صيف 2023 في صفقة انتقال حر.

وتمنّت إدارة "الوحدة" في بيانها "التوفيق والنجاح لخريبين، وأن يلبي أهداف وتطلعات قيادة وإدارة وجماهير النادي".

ويأتي تعاقد "خريبين" مع الوحدة بعد نهاية مشواره مع الهلال السعودي الذي حقق معه العديد من الألقاب أهمها بطولة دوري أبطال آسيا وجائزة أفضل لاعب آسيوي عام 2017.

17 يناير 2021 - 4 جمادى الآخر 1442
03:52 PM

رسمياً.. "الوحدة" الإماراتي يعلن ضم السوري عمر خريبين

لمدة موسمين ونصف حتى صيف 2023 في صفقة انتقال حر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن نادي الوحدة الإماراتي في بيان رسمي اليوم الأحد، التعاقد مع المهاجم السوري عمر خريبين البالغ 27 عاماً لمدة موسمين ونصف حتى صيف 2023 في صفقة انتقال حر.

وتمنّت إدارة "الوحدة" في بيانها "التوفيق والنجاح لخريبين، وأن يلبي أهداف وتطلعات قيادة وإدارة وجماهير النادي".

ويأتي تعاقد "خريبين" مع الوحدة بعد نهاية مشواره مع الهلال السعودي الذي حقق معه العديد من الألقاب أهمها بطولة دوري أبطال آسيا وجائزة أفضل لاعب آسيوي عام 2017.

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