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ولي العهد يبحث مع الرئيس الروسي سُبل تحقيق استقرار أسواق البترول

استعرضا خلال اتصال هاتفي سُبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدَيْن

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً اليوم، من فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية.

وتم خلال الاتصال بحث الجهود المبذولة لتحقيق استقرار الأسواق البترولية، مشيداً فخامته في هذا الصدد بموقف المملكة البارز وجهودها في استقرار أسواق البترول العالمية.

كما جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات بين البلدين وسبل تطويرها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ولي العهد يبحث مع الرئيس الروسي سُبل تحقيق استقرار أسواق البترول
سبق

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً اليوم، من فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية.

وتم خلال الاتصال بحث الجهود المبذولة لتحقيق استقرار الأسواق البترولية، مشيداً فخامته في هذا الصدد بموقف المملكة البارز وجهودها في استقرار أسواق البترول العالمية.

كما جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات بين البلدين وسبل تطويرها.

28 مايو 2020 - 5 شوّال 1441
12:17 AM
اخر تعديل
28 مايو 2020 - 5 شوّال 1441
01:06 AM

ولي العهد يبحث مع الرئيس الروسي سُبل تحقيق استقرار أسواق البترول

استعرضا خلال اتصال هاتفي سُبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدَيْن

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
5,364

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً اليوم، من فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية.

وتم خلال الاتصال بحث الجهود المبذولة لتحقيق استقرار الأسواق البترولية، مشيداً فخامته في هذا الصدد بموقف المملكة البارز وجهودها في استقرار أسواق البترول العالمية.

كما جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات بين البلدين وسبل تطويرها.

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