ولي العهد يبحث مع الرئيس الروسي سُبل تحقيق استقرار أسواق البترول

استعرضا خلال اتصال هاتفي سُبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدَيْن

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً اليوم، من فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية.

وتم خلال الاتصال بحث الجهود المبذولة لتحقيق استقرار الأسواق البترولية، مشيداً فخامته في هذا الصدد بموقف المملكة البارز وجهودها في استقرار أسواق البترول العالمية.

كما جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات بين البلدين وسبل تطويرها.