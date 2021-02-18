كورونا في أمريكا .. 69,165 إصابة جديدة و2,601 حالة وفاة

إجمالي الإصابات بلغ 27,669,556 والوفيات 489,067 شخصاً

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 69,165 إصابة مؤكدة و2,601 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.



ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد وصل عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 27,669,556 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 489,067 وفاة.