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المملكة تدين وتستنكر الهجوم الذي وقع في مدينة جلال آباد بأفغانستان

مصدر مسؤول بالخارجية يقدم العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة

أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها للهجوم الذي وقع في مدينة جلال آباد بأفغانستان، لكن وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى.

وقدم المصدر العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب الأفغاني الشقيق، مع التمنيات للجرحى بالشفاء العاجل.

وجدد المصدر التأكيد على وقوف المملكة إلى جانب جمهورية أفغانستان الإسلامية، ورفضها القاطع لجميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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المملكة تدين وتستنكر الهجوم الذي وقع في مدينة جلال آباد بأفغانستان
سبق

أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها للهجوم الذي وقع في مدينة جلال آباد بأفغانستان، لكن وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى.

وقدم المصدر العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب الأفغاني الشقيق، مع التمنيات للجرحى بالشفاء العاجل.

وجدد المصدر التأكيد على وقوف المملكة إلى جانب جمهورية أفغانستان الإسلامية، ورفضها القاطع لجميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف.

19 سبتمبر 2019 - 20 محرّم 1441
08:15 PM

المملكة تدين وتستنكر الهجوم الذي وقع في مدينة جلال آباد بأفغانستان

مصدر مسؤول بالخارجية يقدم العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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560

أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها للهجوم الذي وقع في مدينة جلال آباد بأفغانستان، لكن وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى.

وقدم المصدر العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب الأفغاني الشقيق، مع التمنيات للجرحى بالشفاء العاجل.

وجدد المصدر التأكيد على وقوف المملكة إلى جانب جمهورية أفغانستان الإسلامية، ورفضها القاطع لجميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف.

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