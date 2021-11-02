ضباب يحد الرؤية.. تنبيه لمستخدمي الطرق بالقنفذة والليث: احذروا

صدر عن "القوات الخاصة لأمن الطرق" مع تمني السلامة للجميع

أصدرت القوات الخاصة لأمن الطرق، تنبيهاً لمستخدمي الطرق بمنطقة مكة المكرّمة في كلٍ من (القنفذة - الليث).

وأوضح التنبيه، وفق حساب "أمن الطرق" على "تويتر"، أن المنطقة قد تشهدُ حالة ضباب؛ ما يحد من مدى الرؤية الأفقية، لذا نأمل أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة، متمنين السلامة للجميع.