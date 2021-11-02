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ضباب يحد الرؤية.. تنبيه لمستخدمي الطرق بالقنفذة والليث: احذروا

صدر عن "القوات الخاصة لأمن الطرق" مع تمني السلامة للجميع

أصدرت القوات الخاصة لأمن الطرق، تنبيهاً لمستخدمي الطرق بمنطقة مكة المكرّمة في كلٍ من (القنفذة - الليث).

وأوضح التنبيه، وفق حساب "أمن الطرق" على "تويتر"، أن المنطقة قد تشهدُ حالة ضباب؛ ما يحد من مدى الرؤية الأفقية، لذا نأمل أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة، متمنين السلامة للجميع.

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ضباب يحد الرؤية.. تنبيه لمستخدمي الطرق بالقنفذة والليث: احذروا
سبق

أصدرت القوات الخاصة لأمن الطرق، تنبيهاً لمستخدمي الطرق بمنطقة مكة المكرّمة في كلٍ من (القنفذة - الليث).

وأوضح التنبيه، وفق حساب "أمن الطرق" على "تويتر"، أن المنطقة قد تشهدُ حالة ضباب؛ ما يحد من مدى الرؤية الأفقية، لذا نأمل أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة، متمنين السلامة للجميع.

02 نوفمبر 2021 - 27 ربيع الأول 1443
08:53 AM

ضباب يحد الرؤية.. تنبيه لمستخدمي الطرق بالقنفذة والليث: احذروا

صدر عن "القوات الخاصة لأمن الطرق" مع تمني السلامة للجميع

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدرت القوات الخاصة لأمن الطرق، تنبيهاً لمستخدمي الطرق بمنطقة مكة المكرّمة في كلٍ من (القنفذة - الليث).

وأوضح التنبيه، وفق حساب "أمن الطرق" على "تويتر"، أن المنطقة قد تشهدُ حالة ضباب؛ ما يحد من مدى الرؤية الأفقية، لذا نأمل أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة، متمنين السلامة للجميع.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,971
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,914
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,058
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2.5 مليار ..

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