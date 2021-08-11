النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
ضَبْط رجل أعمال وعضو "شورى" حاليّ ومديرَيْ شرطة وجمرك "سابقَيْن" ومحافظ سابق وضابطَيْ صف بأحد المطارات في قضايا رشوة

"نزاهة": إيقاف قائد قطاع أمني و4 ضباط في قضية تزوير.. ومدير ميناء في قضية استغلال نفوذ

"فيسبوك" تنشئ مجموعة مالية للتركيز على خدمات المدفوعات

توجُّهٌ قد يفيد في عمليات إطلاق العملة المشفرة الخاصة بها "ليبرا"

قررت شركة "فيسبوك" الأمريكية تشكيل مجموعة مالية للتركيز على تقديم خدمات المدفوعات بصورة أكبر.

وأشارت "فيسبوك"؛ وفقًا لما نشره موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، إلى أن تلك المجموعة الجديدة ستركز على خدمات المدفوعات التي تقدّمها عبر تطبيقات "ماسنجر" و"واتساب" و"إنستغرام".

ووصف التقرير أن هذا قد يفيد في عمليات إطلاق العملة المشفرة الخاصة بـ"فيسبوك"، المعروفة باسم "ليبرا".

وستهتم تلك المجموعة المالية بعقد اتفاقات شراكة بين خدمات المدفوعات التابعة لفيسبوك والشركات المقدمة للخدمات المالية مثل "باي بال" وغيرها من المؤسسات المديرة للبطاقات الائتمانية.

شركة فيسبوك الأمريكية

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

اعلان
"فيسبوك" تنشئ مجموعة مالية للتركيز على خدمات المدفوعات
سبق

قررت شركة "فيسبوك" الأمريكية تشكيل مجموعة مالية للتركيز على تقديم خدمات المدفوعات بصورة أكبر.

وأشارت "فيسبوك"؛ وفقًا لما نشره موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، إلى أن تلك المجموعة الجديدة ستركز على خدمات المدفوعات التي تقدّمها عبر تطبيقات "ماسنجر" و"واتساب" و"إنستغرام".

ووصف التقرير أن هذا قد يفيد في عمليات إطلاق العملة المشفرة الخاصة بـ"فيسبوك"، المعروفة باسم "ليبرا".

وستهتم تلك المجموعة المالية بعقد اتفاقات شراكة بين خدمات المدفوعات التابعة لفيسبوك والشركات المقدمة للخدمات المالية مثل "باي بال" وغيرها من المؤسسات المديرة للبطاقات الائتمانية.

11 أغسطس 2020 - 21 ذو الحجة 1441
12:29 PM

"فيسبوك" تنشئ مجموعة مالية للتركيز على خدمات المدفوعات

توجُّهٌ قد يفيد في عمليات إطلاق العملة المشفرة الخاصة بها "ليبرا"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
99

قررت شركة "فيسبوك" الأمريكية تشكيل مجموعة مالية للتركيز على تقديم خدمات المدفوعات بصورة أكبر.

وأشارت "فيسبوك"؛ وفقًا لما نشره موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، إلى أن تلك المجموعة الجديدة ستركز على خدمات المدفوعات التي تقدّمها عبر تطبيقات "ماسنجر" و"واتساب" و"إنستغرام".

ووصف التقرير أن هذا قد يفيد في عمليات إطلاق العملة المشفرة الخاصة بـ"فيسبوك"، المعروفة باسم "ليبرا".

وستهتم تلك المجموعة المالية بعقد اتفاقات شراكة بين خدمات المدفوعات التابعة لفيسبوك والشركات المقدمة للخدمات المالية مثل "باي بال" وغيرها من المؤسسات المديرة للبطاقات الائتمانية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,821
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,239
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,108
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,567

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة