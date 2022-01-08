وفاة "منيرة بنت ناصر" عمة "ابن حنيظل"

توفيت منيرة بنت ناصر بن حنيظل القريني، عمة رجل الأعمال الشيخ ناصر بن محمد بن حنيظل القريني، ووالدة المهندس محمد إبراهيم التميمي، والدكتور تركي، والدكتورة نورة، والدكتورة موضي، والدبلوماسية في سفارة خادم الحرمين الشريفين في واشنطن هيفاء التميمي.

تعازينا لعائلة "التميمي" و"القريني" رحم الله الفقيدة وأسكنها فسيح الجنان.

العزاء عبر جوال الشيخ ناصر بن محمد بن حنيظل القريني "٠٥٠٥٤٨٨٨٦٨"، "إنا لله وإنا إليه راجعون".