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خلال 24 ساعة.. ألمانيا تسجل 10949 إصابة جديدة بكورونا و75 وفاة

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم السبت، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى أربعة ملايين و365107 بعد تسجيل 10949 إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع عدد وفيات كورونا إلى 94601 بعد تسجيل 75 وفاة جديدة.

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خلال 24 ساعة.. ألمانيا تسجل 10949 إصابة جديدة بكورونا و75 وفاة
سبق

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم السبت، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى أربعة ملايين و365107 بعد تسجيل 10949 إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع عدد وفيات كورونا إلى 94601 بعد تسجيل 75 وفاة جديدة.

16 أكتوبر 2021 - 10 ربيع الأول 1443
10:08 AM

خلال 24 ساعة.. ألمانيا تسجل 10949 إصابة جديدة بكورونا و75 وفاة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم السبت، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى أربعة ملايين و365107 بعد تسجيل 10949 إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع عدد وفيات كورونا إلى 94601 بعد تسجيل 75 وفاة جديدة.

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