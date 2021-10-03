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بمبلغ 138 ألف ريال.. بيع 3 صقور في ثاني أيام مزاد نادي الصقور السعودي

الشهراني قدّم شكره لنادي الصقور السعودي على الدعم الكبير الذي يقدمه للطواريح

شهد اليوم الثاني من مزاد نادي الصقور السعودي في مقره بملهم (شمال مدينة الرياض) عرض ثلاثة صقور على منصة المزاد بيعت بمبلغ 138 ألف ريال.

وكانت البداية من خلال الصقر الأول شاهين قرناس طرح الشعلان - أملج للطاروح عبدالله الجهني، وشهد منافسة حامية انتهت ببيعه بمبلغ 66 ألف ريال، وجاء الدور على الصقر الثاني في المزاد شاهين قرناس طرح الجميعات - القنفذة للطاروحين تركي الناشري ووليد الناشري، وتم بيعه بمبلغ 36 ألف ريال، ومن وادي بيض جاء الصقر الثالث شاهين قرناس للطاروح فارس الشهراني وبيع بمبلغ 36 ألف ريال.

وأوضح الطاروح فارس الشهراني، أن نادي الصقور السعودي اختصر المسافة بين البائع والمشتري، مشدداً على أن النادي، ومن خلال النسخة الأولى من مزاد نادي الصقور السعودي، أعاد كثيرين من الطواريح الذين كادوا أن يهجروا هذه الهواية العريقة بعد أن فقدوا الدافع.

‎وقال الشهراني، الذي باع صقره اليوم من نوع شاهين قرناس بمبلغ 36 ألف ريال: "النادي نجح في وصل البائع بالمشتري بأسهل طريقة ممكنة، مؤكداً أن كثيراً من الطواريح استعادوا شغفهم، وبات المزاد يشكل لهم دافعاً كبيراً، مشيراً إلى أنه باع في النسخة الماضية فرخ شاهين بمبلغ 76 ألف ريال، وأنه ورث هذه الهواية عن آبائه وأجداده.

‎وقدّم الشهراني شكره لنادي الصقور السعودي على الدعم الكبير الذي يقدمه للطواريح وتكفله بتأمين السكن والتنقل لهم إلى مقر المزاد، إلى جانب تقديم كثير من التسهيلات، خاصة في عملية البيع والتوثيق وضمان الحقوق.

يشار إلى أن مقر نادي الصقور السعودي في ملهم يشهد بالتزامن مع المزاد، إقامة معرض الصقور والصيد السعودي الدولي، الذي تستمر فعالياته على مدى عشرة أيام.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بمبلغ 138 ألف ريال.. بيع 3 صقور في ثاني أيام مزاد نادي الصقور السعودي
سبق

شهد اليوم الثاني من مزاد نادي الصقور السعودي في مقره بملهم (شمال مدينة الرياض) عرض ثلاثة صقور على منصة المزاد بيعت بمبلغ 138 ألف ريال.

وكانت البداية من خلال الصقر الأول شاهين قرناس طرح الشعلان - أملج للطاروح عبدالله الجهني، وشهد منافسة حامية انتهت ببيعه بمبلغ 66 ألف ريال، وجاء الدور على الصقر الثاني في المزاد شاهين قرناس طرح الجميعات - القنفذة للطاروحين تركي الناشري ووليد الناشري، وتم بيعه بمبلغ 36 ألف ريال، ومن وادي بيض جاء الصقر الثالث شاهين قرناس للطاروح فارس الشهراني وبيع بمبلغ 36 ألف ريال.

وأوضح الطاروح فارس الشهراني، أن نادي الصقور السعودي اختصر المسافة بين البائع والمشتري، مشدداً على أن النادي، ومن خلال النسخة الأولى من مزاد نادي الصقور السعودي، أعاد كثيرين من الطواريح الذين كادوا أن يهجروا هذه الهواية العريقة بعد أن فقدوا الدافع.

‎وقال الشهراني، الذي باع صقره اليوم من نوع شاهين قرناس بمبلغ 36 ألف ريال: "النادي نجح في وصل البائع بالمشتري بأسهل طريقة ممكنة، مؤكداً أن كثيراً من الطواريح استعادوا شغفهم، وبات المزاد يشكل لهم دافعاً كبيراً، مشيراً إلى أنه باع في النسخة الماضية فرخ شاهين بمبلغ 76 ألف ريال، وأنه ورث هذه الهواية عن آبائه وأجداده.

‎وقدّم الشهراني شكره لنادي الصقور السعودي على الدعم الكبير الذي يقدمه للطواريح وتكفله بتأمين السكن والتنقل لهم إلى مقر المزاد، إلى جانب تقديم كثير من التسهيلات، خاصة في عملية البيع والتوثيق وضمان الحقوق.

يشار إلى أن مقر نادي الصقور السعودي في ملهم يشهد بالتزامن مع المزاد، إقامة معرض الصقور والصيد السعودي الدولي، الذي تستمر فعالياته على مدى عشرة أيام.

03 أكتوبر 2021 - 26 صفر 1443
09:27 AM

بمبلغ 138 ألف ريال.. بيع 3 صقور في ثاني أيام مزاد نادي الصقور السعودي

الشهراني قدّم شكره لنادي الصقور السعودي على الدعم الكبير الذي يقدمه للطواريح

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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شهد اليوم الثاني من مزاد نادي الصقور السعودي في مقره بملهم (شمال مدينة الرياض) عرض ثلاثة صقور على منصة المزاد بيعت بمبلغ 138 ألف ريال.

وكانت البداية من خلال الصقر الأول شاهين قرناس طرح الشعلان - أملج للطاروح عبدالله الجهني، وشهد منافسة حامية انتهت ببيعه بمبلغ 66 ألف ريال، وجاء الدور على الصقر الثاني في المزاد شاهين قرناس طرح الجميعات - القنفذة للطاروحين تركي الناشري ووليد الناشري، وتم بيعه بمبلغ 36 ألف ريال، ومن وادي بيض جاء الصقر الثالث شاهين قرناس للطاروح فارس الشهراني وبيع بمبلغ 36 ألف ريال.

وأوضح الطاروح فارس الشهراني، أن نادي الصقور السعودي اختصر المسافة بين البائع والمشتري، مشدداً على أن النادي، ومن خلال النسخة الأولى من مزاد نادي الصقور السعودي، أعاد كثيرين من الطواريح الذين كادوا أن يهجروا هذه الهواية العريقة بعد أن فقدوا الدافع.

‎وقال الشهراني، الذي باع صقره اليوم من نوع شاهين قرناس بمبلغ 36 ألف ريال: "النادي نجح في وصل البائع بالمشتري بأسهل طريقة ممكنة، مؤكداً أن كثيراً من الطواريح استعادوا شغفهم، وبات المزاد يشكل لهم دافعاً كبيراً، مشيراً إلى أنه باع في النسخة الماضية فرخ شاهين بمبلغ 76 ألف ريال، وأنه ورث هذه الهواية عن آبائه وأجداده.

‎وقدّم الشهراني شكره لنادي الصقور السعودي على الدعم الكبير الذي يقدمه للطواريح وتكفله بتأمين السكن والتنقل لهم إلى مقر المزاد، إلى جانب تقديم كثير من التسهيلات، خاصة في عملية البيع والتوثيق وضمان الحقوق.

يشار إلى أن مقر نادي الصقور السعودي في ملهم يشهد بالتزامن مع المزاد، إقامة معرض الصقور والصيد السعودي الدولي، الذي تستمر فعالياته على مدى عشرة أيام.

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