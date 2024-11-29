أعلنت منظمة الصحة العالمية أنه لا توجد معلومات كافية بعد لإعلان السلالة الجديدة من فيروس كورونا "أوميكرون" أكثر خطرًا من سلالة "دلتا". وقالت في بيان اليوم: "من غير الواضح بعد ما إذا كان متحور (أوميكرون) ينتقل بشكل أسرع بين الأشخاص مقارنة بالمتحورات الأخرى، بما فيها (دلتا)". وأضاف البيان بأن عدد الأشخاص المصابين بكورونا ازداد في مناطق بجنوب إفريقيا، انتشر فيها هذا المتحور، ولكن الدراسات الوبائية جارية لمعرفة ما إذا كان ذلك بسبب "أوميكرون" أم عوامل أخرى. وأكدت "الصحة العالمية" أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت الإصابة بمتحور "أوميكرون" تزيد من حدة المرض مقارنة بالمتحورات الأخرى أم لا، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن اللقاحات الحالية المضادة لكورونا فعَّالة ضد المرض. وأضافت بأن اللقاحات ما زالت تعد عاملاً حاسمًا للحد من عدد الإصابات الشديدة وحالات الوفاة، وأن اللقاحات الموجودة تظل فعَّالة ضد المرض، داعية الدول إلى إبقاء الحدود مفتوحة بينها في وقت تكثف فيه فرض القيود على السفر إلى الدول الإفريقية مع تفشي المتحور الجديد لفيروس كورونا في أنحاء العالم. وأبانت أنها تقف إلى جانب الدول الإفريقية التي تتعامل بشفافية مع معطياتها؛ لأنها الوسيلة الوحيدة للتأكد من المعطيات المهمة في الوقت الملائم.

"الصحة العالمية": لا معلومات كافية لإعلان سلالة "أوميكرون" أكثر خطرًا وتنتقل بشكل أسرع وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-11-28 أعلنت منظمة الصحة العالمية أنه لا توجد معلومات كافية بعد لإعلان السلالة الجديدة من فيروس كورونا "أوميكرون" أكثر خطرًا من سلالة "دلتا".

وقالت في بيان اليوم: "من غير الواضح بعد ما إذا كان متحور (أوميكرون) ينتقل بشكل أسرع بين الأشخاص مقارنة بالمتحورات الأخرى، بما فيها (دلتا)".



وأضاف البيان بأن عدد الأشخاص المصابين بكورونا ازداد في مناطق بجنوب إفريقيا، انتشر فيها هذا المتحور، ولكن الدراسات الوبائية جارية لمعرفة ما إذا كان ذلك بسبب "أوميكرون" أم عوامل أخرى.



وأكدت "الصحة العالمية" أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت الإصابة بمتحور "أوميكرون" تزيد من حدة المرض مقارنة بالمتحورات الأخرى أم لا، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن اللقاحات الحالية المضادة لكورونا فعَّالة ضد المرض.



وأضافت بأن اللقاحات ما زالت تعد عاملاً حاسمًا للحد من عدد الإصابات الشديدة وحالات الوفاة، وأن اللقاحات الموجودة تظل فعَّالة ضد المرض، داعية الدول إلى إبقاء الحدود مفتوحة بينها في وقت تكثف فيه فرض القيود على السفر إلى الدول الإفريقية مع تفشي المتحور الجديد لفيروس كورونا في أنحاء العالم.

وأبانت أنها تقف إلى جانب الدول الإفريقية التي تتعامل بشفافية مع معطياتها؛ لأنها الوسيلة الوحيدة للتأكد من المعطيات المهمة في الوقت الملائم.

28 نوفمبر 2021 - 23 ربيع الآخر 1443 10:38 PM

"الصحة العالمية": لا معلومات كافية لإعلان سلالة "أوميكرون" أكثر خطرًا وتنتقل بشكل أسرع أكدت أن اللقاحات عامل حاسم للحد من الإصابات الشديدة وحالات الوفاة





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أعلنت منظمة الصحة العالمية أنه لا توجد معلومات كافية بعد لإعلان السلالة الجديدة من فيروس كورونا "أوميكرون" أكثر خطرًا من سلالة "دلتا".

وقالت في بيان اليوم: "من غير الواضح بعد ما إذا كان متحور (أوميكرون) ينتقل بشكل أسرع بين الأشخاص مقارنة بالمتحورات الأخرى، بما فيها (دلتا)".



وأضاف البيان بأن عدد الأشخاص المصابين بكورونا ازداد في مناطق بجنوب إفريقيا، انتشر فيها هذا المتحور، ولكن الدراسات الوبائية جارية لمعرفة ما إذا كان ذلك بسبب "أوميكرون" أم عوامل أخرى.



وأكدت "الصحة العالمية" أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت الإصابة بمتحور "أوميكرون" تزيد من حدة المرض مقارنة بالمتحورات الأخرى أم لا، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن اللقاحات الحالية المضادة لكورونا فعَّالة ضد المرض.



وأضافت بأن اللقاحات ما زالت تعد عاملاً حاسمًا للحد من عدد الإصابات الشديدة وحالات الوفاة، وأن اللقاحات الموجودة تظل فعَّالة ضد المرض، داعية الدول إلى إبقاء الحدود مفتوحة بينها في وقت تكثف فيه فرض القيود على السفر إلى الدول الإفريقية مع تفشي المتحور الجديد لفيروس كورونا في أنحاء العالم.

وأبانت أنها تقف إلى جانب الدول الإفريقية التي تتعامل بشفافية مع معطياتها؛ لأنها الوسيلة الوحيدة للتأكد من المعطيات المهمة في الوقت الملائم.