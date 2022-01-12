عبدالعزيز بن سلمان: المملكة لديها كميات كبيرة من اليورانيوم.. وسنقوم باستغلالها

قال: ولي العهد يركز بشدة على المحتوى المحلي وهناك فرص بـ 2.8 تريليون ريال

قال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إن المملكة تملك كميات كبيرة من اليورانيوم وسنستغلها تجارياً بالشكل الأمثل .

وأضاف خلال كلمته في مؤتمر التعدين الدولي المُنعقد بالرياض: سنتعامل مع احتياطيات اليورانيوم بكل شفافية وسنبحث عن الشركاء المناسبين.

وتابع: الأمير محمد بن سلمان يركّز بشدة على المحتوى المحلي، وهناك فرص بـ 2.8 تريليون ريال متعلقة بالمحتوى المحلي بحلول 2030

وأعلن الوزير تأسيس شركة تابعة لـ "معادن"، لتأمين أي موارد نحتاج إليها في الخارج.

وكشف وزير الطاقة أن هناك توقعات بارتفاع الطلب على المعادن إلى 600%.

يُذكر أنه ونيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- افتتح وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، اليوم، أعمال مؤتمر التعدين الدولي بمركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض.

ورحّب الوزير في كلمته خلال افتتاح المؤتمر بالحضور والمشاركين متمنياً لهم طيب الإقامة، والخروج من هذا المؤتمر بما يحقق تطلعات الجميع.

وكشف الوزير أن عدد الرخص التعدينية، بلغ (1967) رخصة للاستطلاع، والكشف، والاستغلال لمختلف الخامات المعدنية 25% منها صدر خلال عام 2021، مفيدًا بأن عدد المجمعات المحجوزة ومناطق الاحتياطي التعديني بلغت (431) موقعاً، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على عديد من المبادرات الأخرى كدعم الاستكشاف، وإنشاء مركزٍ للتميز في الصناعات التعدينية، وضعت مستهدفات طموحة لرفع إسهام قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي من 17 مليار دولار، إلى 64 مليار دولار بحلول عام 2030.