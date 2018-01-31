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أمير الشمالية يشدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة كورونا

دعا إلى تفعيل كل ما من شأنه رفع مستوى الوعي وحماية المجتمع من الجائحة

شدد الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، على جميع الجهات الحكومية والخاصة بالمنطقة باتخاذ الإجراءات الوقائية والتدابير اللازمة لمنع تفشي فيروس كورونا، ورصد مخالفات عدم الالتزام بالبروتوكولات الصحية، وتفعيل كل ما من شأنه رفع مستوى الوعي وحماية المجتمع.

وأكد ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية ومنها استخدام تطبيق "توكلنا" ولبس الكمامة والتباعد وغيرها من التعليمات الصحية في المنشآت الحكومية ومنشآت القطاع الخاص.

وأهاب بالمواطنين والمواطنات والمقيمين والمؤسسات والشركات العاملة بمنطقة الحدود الشمالية الالتزام بالتوجيهات والإرشادات التي تصدر عن الجهات المعنية وعدم التهاون في تطبيقها لما فيه سلامة الجميع.

ونوّه سمو أمير منطقة الحدود الشمالية بما خصصته القيادة الرشيدة من ميزانيات ضخمة وما اتخذته من إجراءات حازمة للحد من انتشار الفيروس، وتخفيف الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على ذلك، مشيراً إلى ضرورة مواصلة العمل وتنفيذ الخطط الموضوعة للحد من انتشار الفيروس، وتكثيف الجهود التوعوية والوقائية.

أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير الشمالية يشدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة كورونا
سبق

شدد الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، على جميع الجهات الحكومية والخاصة بالمنطقة باتخاذ الإجراءات الوقائية والتدابير اللازمة لمنع تفشي فيروس كورونا، ورصد مخالفات عدم الالتزام بالبروتوكولات الصحية، وتفعيل كل ما من شأنه رفع مستوى الوعي وحماية المجتمع.

وأكد ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية ومنها استخدام تطبيق "توكلنا" ولبس الكمامة والتباعد وغيرها من التعليمات الصحية في المنشآت الحكومية ومنشآت القطاع الخاص.

وأهاب بالمواطنين والمواطنات والمقيمين والمؤسسات والشركات العاملة بمنطقة الحدود الشمالية الالتزام بالتوجيهات والإرشادات التي تصدر عن الجهات المعنية وعدم التهاون في تطبيقها لما فيه سلامة الجميع.

ونوّه سمو أمير منطقة الحدود الشمالية بما خصصته القيادة الرشيدة من ميزانيات ضخمة وما اتخذته من إجراءات حازمة للحد من انتشار الفيروس، وتخفيف الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على ذلك، مشيراً إلى ضرورة مواصلة العمل وتنفيذ الخطط الموضوعة للحد من انتشار الفيروس، وتكثيف الجهود التوعوية والوقائية.

31 يناير 2021 - 18 جمادى الآخر 1442
03:12 PM

أمير الشمالية يشدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة كورونا

دعا إلى تفعيل كل ما من شأنه رفع مستوى الوعي وحماية المجتمع من الجائحة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - عرعر
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شدد الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، على جميع الجهات الحكومية والخاصة بالمنطقة باتخاذ الإجراءات الوقائية والتدابير اللازمة لمنع تفشي فيروس كورونا، ورصد مخالفات عدم الالتزام بالبروتوكولات الصحية، وتفعيل كل ما من شأنه رفع مستوى الوعي وحماية المجتمع.

وأكد ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية ومنها استخدام تطبيق "توكلنا" ولبس الكمامة والتباعد وغيرها من التعليمات الصحية في المنشآت الحكومية ومنشآت القطاع الخاص.

وأهاب بالمواطنين والمواطنات والمقيمين والمؤسسات والشركات العاملة بمنطقة الحدود الشمالية الالتزام بالتوجيهات والإرشادات التي تصدر عن الجهات المعنية وعدم التهاون في تطبيقها لما فيه سلامة الجميع.

ونوّه سمو أمير منطقة الحدود الشمالية بما خصصته القيادة الرشيدة من ميزانيات ضخمة وما اتخذته من إجراءات حازمة للحد من انتشار الفيروس، وتخفيف الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على ذلك، مشيراً إلى ضرورة مواصلة العمل وتنفيذ الخطط الموضوعة للحد من انتشار الفيروس، وتكثيف الجهود التوعوية والوقائية.

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