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"السويلم" متحدثًا رسميًّا لـ"الشؤون البلدية"

أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، قرارًا يقضي بتعيين سيف بن سالم السويلم متحدثًا رسميًّا للوزارة.

وكان "السويلم" قد التحق بوزارة "الإسكان" سابقًا منذ العام 1431هـ، ويحمل درجة البكالوريوس في الصحافة، والماجستير في الصحافة الإلكترونية من جامعة الملك سعود؛ وهو حاصل على عدد من الدورات المتخصصة في مجال الإعلام والاتصال، كما عمل في الصحافة، وشارك في العديد من الملتقيات والمؤتمرات العلمية المحلّية والدولية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"السويلم" متحدثًا رسميًّا لـ"الشؤون البلدية"
سبق

أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، قرارًا يقضي بتعيين سيف بن سالم السويلم متحدثًا رسميًّا للوزارة.

وكان "السويلم" قد التحق بوزارة "الإسكان" سابقًا منذ العام 1431هـ، ويحمل درجة البكالوريوس في الصحافة، والماجستير في الصحافة الإلكترونية من جامعة الملك سعود؛ وهو حاصل على عدد من الدورات المتخصصة في مجال الإعلام والاتصال، كما عمل في الصحافة، وشارك في العديد من الملتقيات والمؤتمرات العلمية المحلّية والدولية.

16 مارس 2021 - 3 شعبان 1442
06:18 PM

"السويلم" متحدثًا رسميًّا لـ"الشؤون البلدية"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، قرارًا يقضي بتعيين سيف بن سالم السويلم متحدثًا رسميًّا للوزارة.

وكان "السويلم" قد التحق بوزارة "الإسكان" سابقًا منذ العام 1431هـ، ويحمل درجة البكالوريوس في الصحافة، والماجستير في الصحافة الإلكترونية من جامعة الملك سعود؛ وهو حاصل على عدد من الدورات المتخصصة في مجال الإعلام والاتصال، كما عمل في الصحافة، وشارك في العديد من الملتقيات والمؤتمرات العلمية المحلّية والدولية.

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