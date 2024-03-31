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انقلاب مضخة خرسانية على طريق "مكة- الليث" يجدد المطالبات بحلول

الأهالي: لا بد من إنشاء كوبري ليكون مدخلًا رئيسًا لمخططات ولي العهد

أعاد حادث وقع صباح اليوم على طريق الساحل القديم "مكة- الليث" المؤدي إلى مخططات ولي العهد الواقعة جنوبي مكة المكرمة "4، 3، 2، 1"؛ مأساة الحوادث المتكررة التي يشهدها الطريق نتيجة افتقار المخططات إلى مدخل آمن يمكّن السكان من الدخول والخروج دون اعتراص العابرين للطريق العام، وسط مطالبات من الأهالي بوضع حلول عاجلة لتفادي تكرار المآسي.

وبحسب المعلومات: فإن حادث انقلاب تعرضت له رافعة خرسانية "مضخة" صباح اليوم في أحد المداخل المؤدية لمخططات ولي العهد "4، 3، 2، 1" نتجت عنه إصابة اثنين وإغلاق الطريق.

وقد باشرت الجهات الأمنية الموقع بعد تلقيها بلاغاً، وتم فسح الطريق للعابرين بعد الاستعانة برافعة أخرى لإزالة المضخة؛ ولم ينتج عن الحادث سوى إصابيتن تلقتا العلاج في الموقع.

وطالب الأهالي الجهات المسؤولة بضرورة وضع حد لتلك المآسي التي يشهدها الطريق نتيجة مداخل المخططات غير الآمنة.

وذكر الأهالي أن الطريق بحاجة إلى إنشاء كوبري كمدخل رئيس للمخططات بعيداً عن الدخول والخروج من الطريق العام بشكل مفاجئ؛ مما يتسبب في حوادث مرورية دامية.

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انقلاب مضخة خرسانية على طريق "مكة- الليث" يجدد المطالبات بحلول
سبق

أعاد حادث وقع صباح اليوم على طريق الساحل القديم "مكة- الليث" المؤدي إلى مخططات ولي العهد الواقعة جنوبي مكة المكرمة "4، 3، 2، 1"؛ مأساة الحوادث المتكررة التي يشهدها الطريق نتيجة افتقار المخططات إلى مدخل آمن يمكّن السكان من الدخول والخروج دون اعتراص العابرين للطريق العام، وسط مطالبات من الأهالي بوضع حلول عاجلة لتفادي تكرار المآسي.

وبحسب المعلومات: فإن حادث انقلاب تعرضت له رافعة خرسانية "مضخة" صباح اليوم في أحد المداخل المؤدية لمخططات ولي العهد "4، 3، 2، 1" نتجت عنه إصابة اثنين وإغلاق الطريق.

وقد باشرت الجهات الأمنية الموقع بعد تلقيها بلاغاً، وتم فسح الطريق للعابرين بعد الاستعانة برافعة أخرى لإزالة المضخة؛ ولم ينتج عن الحادث سوى إصابيتن تلقتا العلاج في الموقع.

وطالب الأهالي الجهات المسؤولة بضرورة وضع حد لتلك المآسي التي يشهدها الطريق نتيجة مداخل المخططات غير الآمنة.

وذكر الأهالي أن الطريق بحاجة إلى إنشاء كوبري كمدخل رئيس للمخططات بعيداً عن الدخول والخروج من الطريق العام بشكل مفاجئ؛ مما يتسبب في حوادث مرورية دامية.

30 مارس 2019 - 23 رجب 1440
02:59 PM

انقلاب مضخة خرسانية على طريق "مكة- الليث" يجدد المطالبات بحلول

الأهالي: لا بد من إنشاء كوبري ليكون مدخلًا رئيسًا لمخططات ولي العهد

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
4
8,169

أعاد حادث وقع صباح اليوم على طريق الساحل القديم "مكة- الليث" المؤدي إلى مخططات ولي العهد الواقعة جنوبي مكة المكرمة "4، 3، 2، 1"؛ مأساة الحوادث المتكررة التي يشهدها الطريق نتيجة افتقار المخططات إلى مدخل آمن يمكّن السكان من الدخول والخروج دون اعتراص العابرين للطريق العام، وسط مطالبات من الأهالي بوضع حلول عاجلة لتفادي تكرار المآسي.

وبحسب المعلومات: فإن حادث انقلاب تعرضت له رافعة خرسانية "مضخة" صباح اليوم في أحد المداخل المؤدية لمخططات ولي العهد "4، 3، 2، 1" نتجت عنه إصابة اثنين وإغلاق الطريق.

وقد باشرت الجهات الأمنية الموقع بعد تلقيها بلاغاً، وتم فسح الطريق للعابرين بعد الاستعانة برافعة أخرى لإزالة المضخة؛ ولم ينتج عن الحادث سوى إصابيتن تلقتا العلاج في الموقع.

وطالب الأهالي الجهات المسؤولة بضرورة وضع حد لتلك المآسي التي يشهدها الطريق نتيجة مداخل المخططات غير الآمنة.

وذكر الأهالي أن الطريق بحاجة إلى إنشاء كوبري كمدخل رئيس للمخططات بعيداً عن الدخول والخروج من الطريق العام بشكل مفاجئ؛ مما يتسبب في حوادث مرورية دامية.

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