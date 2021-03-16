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"النيابة العامة وهيئة الزكاة" توقعان مذكرة تفاهم

لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

وقع النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم مع محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل المهندس سهيل بن محمد أبانمي، في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتضمنت المذكرة التعاون والتنسيق المشترك لمواجهة مخاطر هذه الجرائم، إضافةً إلى عقد اجتماعات ثنائية دورية بين المختصين في النيابة العامة والهيئة العامة للزكاة والدخل لرفع مستوى التعاون والتنسيق وفقاً للاختصاصات المناطة بكل جهة.

كما تضمنت المذكرة وضع آلية عمل تسهم في الربط الإلكتروني بين الجهازين، بهدف تبادل البيانات والمعلومات بشكل سريع وآمن، ويعزز قدرات الطرفين في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب حسب اختصاص كل جهة.

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"النيابة العامة وهيئة الزكاة" توقعان مذكرة تفاهم
سبق

وقع النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم مع محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل المهندس سهيل بن محمد أبانمي، في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتضمنت المذكرة التعاون والتنسيق المشترك لمواجهة مخاطر هذه الجرائم، إضافةً إلى عقد اجتماعات ثنائية دورية بين المختصين في النيابة العامة والهيئة العامة للزكاة والدخل لرفع مستوى التعاون والتنسيق وفقاً للاختصاصات المناطة بكل جهة.

كما تضمنت المذكرة وضع آلية عمل تسهم في الربط الإلكتروني بين الجهازين، بهدف تبادل البيانات والمعلومات بشكل سريع وآمن، ويعزز قدرات الطرفين في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب حسب اختصاص كل جهة.

16 مارس 2021 - 3 شعبان 1442
04:35 PM

"النيابة العامة وهيئة الزكاة" توقعان مذكرة تفاهم

لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وقع النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم مع محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل المهندس سهيل بن محمد أبانمي، في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتضمنت المذكرة التعاون والتنسيق المشترك لمواجهة مخاطر هذه الجرائم، إضافةً إلى عقد اجتماعات ثنائية دورية بين المختصين في النيابة العامة والهيئة العامة للزكاة والدخل لرفع مستوى التعاون والتنسيق وفقاً للاختصاصات المناطة بكل جهة.

كما تضمنت المذكرة وضع آلية عمل تسهم في الربط الإلكتروني بين الجهازين، بهدف تبادل البيانات والمعلومات بشكل سريع وآمن، ويعزز قدرات الطرفين في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب حسب اختصاص كل جهة.

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