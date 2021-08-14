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وصول جثمان المواطن المتوفى في البوسنة إلى المملكة اليوم

فارَقَ الحياة جراء حادث تصادم أصيب فيه اثنان من رفاقه

أكد السفير السعودي في البوسنة والهرسك، وصول جثمان المواطن السعودي الذي توفي جراء حادث مروري، إلى المملكة اليوم.

وقال السفير عبر قناة "الإخبارية": إنه تم صباح اليوم نقل الجثمان إلى المملكة.

وكان المواطن محمد صالح عدلان العباس، قد فارق الحياة جراء حادث تصادم مروع في البوسنة والهرسك؛ فيما أصيب اثنان من رفاقه بجروح خطيرة؛ مما أدى إلى دخولهم العناية المركزة.

كما أدى الحادث إلى وفاة الطرف الآخر في الحادث، وهو مواطن من البوسنة والهرسك.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وصول جثمان المواطن المتوفى في البوسنة إلى المملكة اليوم
سبق

أكد السفير السعودي في البوسنة والهرسك، وصول جثمان المواطن السعودي الذي توفي جراء حادث مروري، إلى المملكة اليوم.

وقال السفير عبر قناة "الإخبارية": إنه تم صباح اليوم نقل الجثمان إلى المملكة.

وكان المواطن محمد صالح عدلان العباس، قد فارق الحياة جراء حادث تصادم مروع في البوسنة والهرسك؛ فيما أصيب اثنان من رفاقه بجروح خطيرة؛ مما أدى إلى دخولهم العناية المركزة.

كما أدى الحادث إلى وفاة الطرف الآخر في الحادث، وهو مواطن من البوسنة والهرسك.

14 أغسطس 2021 - 6 محرّم 1443
02:24 PM

وصول جثمان المواطن المتوفى في البوسنة إلى المملكة اليوم

فارَقَ الحياة جراء حادث تصادم أصيب فيه اثنان من رفاقه

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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6,340

أكد السفير السعودي في البوسنة والهرسك، وصول جثمان المواطن السعودي الذي توفي جراء حادث مروري، إلى المملكة اليوم.

وقال السفير عبر قناة "الإخبارية": إنه تم صباح اليوم نقل الجثمان إلى المملكة.

وكان المواطن محمد صالح عدلان العباس، قد فارق الحياة جراء حادث تصادم مروع في البوسنة والهرسك؛ فيما أصيب اثنان من رفاقه بجروح خطيرة؛ مما أدى إلى دخولهم العناية المركزة.

كما أدى الحادث إلى وفاة الطرف الآخر في الحادث، وهو مواطن من البوسنة والهرسك.

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