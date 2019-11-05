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"أبوحمود" اشتكى خسائره بسبب "مترو الرياض" فانهالت عليه الدعايات المجانية

حصدت تدوينته أكثر من ٢٦ ألف ريتويت ومشاهير تضامنوا معه

تفاعل نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مع تدوينة أطلقها مالك أحد المطاعم بالرياض، اشتكى فيها من خسائره المقدرة بـ"مليون و700 ألف ريال"، علاوة على خسائره المتراكمة التي وصلت حد الأربعة ملايين ريال بسبب مشروع مترو الرياض، حيث أغلق الأخير الطريق على مطعمه.

وحصدت شكوى مالك المطعم أكثر من ٢٦ ألف إعادة تغريدة، وتفاعلت كذلك بعض شركات التوصيل وتطبيقات المطاعم التي خصصت خصومات للمطعم، وتضامن مشاهير معه، وتبنوا دعايات تسويقية مجانية له.

وقال المغرد أبوحمود في تغريدته: "خسرت والله بسبب قطار الرياض، وليس هناك تعويض، وقريباً إلى السجن بسبب الديون التي تجاوزت مليون وسبعمائة ألف ريال، وخسائر تجاوزت أربعة ملايين ريال، والله يعوض علينا، والحمد لله أولاً وأخيرًا، ما همني السجن، همني أطفالي الخمسة اللي بيضيعون بعدي".

وتفاعل مدونون مع ما كتبه، وكذلك بعض المشاهير، وذكر فيصل العبدالكريم: "أبشر به وأنت أخ عزيز، ونعين ونعاون بغض النظر عن المشكلة الرئيسية.. شاب سعودي وواقف على حلالك عسى الله يوفقك".

وقال أحمد الجبرين: "الله يوفقك يابوحمود، وأبشر باللي تأمر فيه من تسويق وتصوير وغيره، ورأيي تكون تنسيق الزيارات على فترة أطول علشان تكون الفائدة أكبر".

وذكر عبدالله الخريف: "الله يعوضك بكل خير هذا أولاً، ثانياً متى تبينا نجيك".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"أبوحمود" اشتكى خسائره بسبب "مترو الرياض" فانهالت عليه الدعايات المجانية
سبق

تفاعل نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مع تدوينة أطلقها مالك أحد المطاعم بالرياض، اشتكى فيها من خسائره المقدرة بـ"مليون و700 ألف ريال"، علاوة على خسائره المتراكمة التي وصلت حد الأربعة ملايين ريال بسبب مشروع مترو الرياض، حيث أغلق الأخير الطريق على مطعمه.

وحصدت شكوى مالك المطعم أكثر من ٢٦ ألف إعادة تغريدة، وتفاعلت كذلك بعض شركات التوصيل وتطبيقات المطاعم التي خصصت خصومات للمطعم، وتضامن مشاهير معه، وتبنوا دعايات تسويقية مجانية له.

وقال المغرد أبوحمود في تغريدته: "خسرت والله بسبب قطار الرياض، وليس هناك تعويض، وقريباً إلى السجن بسبب الديون التي تجاوزت مليون وسبعمائة ألف ريال، وخسائر تجاوزت أربعة ملايين ريال، والله يعوض علينا، والحمد لله أولاً وأخيرًا، ما همني السجن، همني أطفالي الخمسة اللي بيضيعون بعدي".

وتفاعل مدونون مع ما كتبه، وكذلك بعض المشاهير، وذكر فيصل العبدالكريم: "أبشر به وأنت أخ عزيز، ونعين ونعاون بغض النظر عن المشكلة الرئيسية.. شاب سعودي وواقف على حلالك عسى الله يوفقك".

وقال أحمد الجبرين: "الله يوفقك يابوحمود، وأبشر باللي تأمر فيه من تسويق وتصوير وغيره، ورأيي تكون تنسيق الزيارات على فترة أطول علشان تكون الفائدة أكبر".

وذكر عبدالله الخريف: "الله يعوضك بكل خير هذا أولاً، ثانياً متى تبينا نجيك".

05 نوفمبر 2019 - 8 ربيع الأول 1441
06:50 PM

"أبوحمود" اشتكى خسائره بسبب "مترو الرياض" فانهالت عليه الدعايات المجانية

حصدت تدوينته أكثر من ٢٦ ألف ريتويت ومشاهير تضامنوا معه

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بدر العتيبي - الرياض
12
21,712

تفاعل نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مع تدوينة أطلقها مالك أحد المطاعم بالرياض، اشتكى فيها من خسائره المقدرة بـ"مليون و700 ألف ريال"، علاوة على خسائره المتراكمة التي وصلت حد الأربعة ملايين ريال بسبب مشروع مترو الرياض، حيث أغلق الأخير الطريق على مطعمه.

وحصدت شكوى مالك المطعم أكثر من ٢٦ ألف إعادة تغريدة، وتفاعلت كذلك بعض شركات التوصيل وتطبيقات المطاعم التي خصصت خصومات للمطعم، وتضامن مشاهير معه، وتبنوا دعايات تسويقية مجانية له.

وقال المغرد أبوحمود في تغريدته: "خسرت والله بسبب قطار الرياض، وليس هناك تعويض، وقريباً إلى السجن بسبب الديون التي تجاوزت مليون وسبعمائة ألف ريال، وخسائر تجاوزت أربعة ملايين ريال، والله يعوض علينا، والحمد لله أولاً وأخيرًا، ما همني السجن، همني أطفالي الخمسة اللي بيضيعون بعدي".

وتفاعل مدونون مع ما كتبه، وكذلك بعض المشاهير، وذكر فيصل العبدالكريم: "أبشر به وأنت أخ عزيز، ونعين ونعاون بغض النظر عن المشكلة الرئيسية.. شاب سعودي وواقف على حلالك عسى الله يوفقك".

وقال أحمد الجبرين: "الله يوفقك يابوحمود، وأبشر باللي تأمر فيه من تسويق وتصوير وغيره، ورأيي تكون تنسيق الزيارات على فترة أطول علشان تكون الفائدة أكبر".

وذكر عبدالله الخريف: "الله يعوضك بكل خير هذا أولاً، ثانياً متى تبينا نجيك".

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