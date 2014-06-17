"الفالح" : من المهم جدًّا للعالم الإبقاء على ممرات الشحن مفتوحة

أكد وزير الطاقة خالد الفالح أن من المهم جدًّا للعالم الإبقاء على ممرات الشحن مفتوحة.
وأضاف: نمو الطلب على النفط متماسك رغم النزاعات التجارية.
وتابع أن اجتماع أوبك سيُعقد على الأرجح خلال أسبوع، بعد قمة مجموعة العشرين.
وأردف : أن أوبك تتجه صوب التوافق على تمديد تخفيضات إنتاج النفط .
"الفالح" : من المهم جدًّا للعالم الإبقاء على ممرات الشحن مفتوحة
وزير الطاقة: نمو الطلب على النفط متماسك رغم النزاعات التجارية
أكد وزير الطاقة خالد الفالح أن من المهم جدًّا للعالم الإبقاء على ممرات الشحن مفتوحة.
وأضاف: نمو الطلب على النفط متماسك رغم النزاعات التجارية.
وتابع أن اجتماع أوبك سيُعقد على الأرجح خلال أسبوع، بعد قمة مجموعة العشرين.
وأردف : أن أوبك تتجه صوب التوافق على تمديد تخفيضات إنتاج النفط .
أكد وزير الطاقة خالد الفالح أن من المهم جدًّا للعالم الإبقاء على ممرات الشحن مفتوحة.
"الفالح" : من المهم جدًّا للعالم الإبقاء على ممرات الشحن مفتوحة
وزير الطاقة: نمو الطلب على النفط متماسك رغم النزاعات التجارية
أكد وزير الطاقة خالد الفالح أن من المهم جدًّا للعالم الإبقاء على ممرات الشحن مفتوحة.
وأضاف: نمو الطلب على النفط متماسك رغم النزاعات التجارية.
وتابع أن اجتماع أوبك سيُعقد على الأرجح خلال أسبوع، بعد قمة مجموعة العشرين.
وأردف : أن أوبك تتجه صوب التوافق على تمديد تخفيضات إنتاج النفط .