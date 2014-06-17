أكد وزير الطاقة خالد الفالح أن من المهم جدًّا للعالم الإبقاء على ممرات الشحن مفتوحة. وأضاف: نمو الطلب على النفط متماسك رغم النزاعات التجارية. وتابع أن اجتماع أوبك سيُعقد على الأرجح خلال أسبوع، بعد قمة مجموعة العشرين. وأردف : أن أوبك تتجه صوب التوافق على تمديد تخفيضات إنتاج النفط .

"الفالح" : من المهم جدًّا للعالم الإبقاء على ممرات الشحن مفتوحة صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-06-17 أكد وزير الطاقة خالد الفالح أن من المهم جدًّا للعالم الإبقاء على ممرات الشحن مفتوحة.



وأضاف: نمو الطلب على النفط متماسك رغم النزاعات التجارية.



وتابع أن اجتماع أوبك سيُعقد على الأرجح خلال أسبوع، بعد قمة مجموعة العشرين.



وأردف : أن أوبك تتجه صوب التوافق على تمديد تخفيضات إنتاج النفط .

17 يونيو 2019 - 14 شوّال 1440 01:19 PM

اخر تعديل 17 يونيو 2019 - 14 شوّال 1440 02:00 PM

"الفالح" : من المهم جدًّا للعالم الإبقاء على ممرات الشحن مفتوحة وزير الطاقة: نمو الطلب على النفط متماسك رغم النزاعات التجارية





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أكد وزير الطاقة خالد الفالح أن من المهم جدًّا للعالم الإبقاء على ممرات الشحن مفتوحة.



وأضاف: نمو الطلب على النفط متماسك رغم النزاعات التجارية.



وتابع أن اجتماع أوبك سيُعقد على الأرجح خلال أسبوع، بعد قمة مجموعة العشرين.



وأردف : أن أوبك تتجه صوب التوافق على تمديد تخفيضات إنتاج النفط .