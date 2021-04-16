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متسابقو مكة يُنهون مشاركاتهم في مسابقة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم

لجنة التحكيم استمعت إلى تلاوات 19 متسابقًا ومتسابقة بقسميها البنين والبنات

أنهى المتسابقون والمتسابقات من منطقة مكة المكرمة اليوم مشاركاتهم في مسابقة الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات في دورتها الثانية والعشرين، التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عن بعد، تطبيقًا للإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.

واستمعت لجنة تحكيم المسابقة إلى تلاوات 19 متسابقًا ومتسابقة بقسميها البنين والبنات في مختلف فروع المسابقة السبعة، الذين يمثلون منطقة مكة المكرمة ضمن التصفيات النهائية للمسابقة.

من جهة أخرى أوضح مدير عام فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة الدكتور سالم بن حاج الخامري، أن المسابقة تحفز الأبناء والبنات على حفظ القرآن الكريم وإحياء روح المنافسة الشريفة بين حفظة كتاب الله تعالى، وتحقيق عناية المملكة وولاة أمرها بكتاب الله الكريم.

وأكد الخامري أن المملكة أولت اهتمامًا كبيرًا بالقرآن الكريم وأهله، والمسابقة هذه امتدادٌ لذلك العطاء المثمر, سائلاً الله تعالى أن يوفق خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ لكل خير، وأن يجزيهم خير الجزاء عن الإسلام وأهله على ما قدموا للإسلام والمسلمين.

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متسابقو مكة يُنهون مشاركاتهم في مسابقة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم
سبق

أنهى المتسابقون والمتسابقات من منطقة مكة المكرمة اليوم مشاركاتهم في مسابقة الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات في دورتها الثانية والعشرين، التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عن بعد، تطبيقًا للإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.

واستمعت لجنة تحكيم المسابقة إلى تلاوات 19 متسابقًا ومتسابقة بقسميها البنين والبنات في مختلف فروع المسابقة السبعة، الذين يمثلون منطقة مكة المكرمة ضمن التصفيات النهائية للمسابقة.

من جهة أخرى أوضح مدير عام فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة الدكتور سالم بن حاج الخامري، أن المسابقة تحفز الأبناء والبنات على حفظ القرآن الكريم وإحياء روح المنافسة الشريفة بين حفظة كتاب الله تعالى، وتحقيق عناية المملكة وولاة أمرها بكتاب الله الكريم.

وأكد الخامري أن المملكة أولت اهتمامًا كبيرًا بالقرآن الكريم وأهله، والمسابقة هذه امتدادٌ لذلك العطاء المثمر, سائلاً الله تعالى أن يوفق خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ لكل خير، وأن يجزيهم خير الجزاء عن الإسلام وأهله على ما قدموا للإسلام والمسلمين.

16 إبريل 2021 - 4 رمضان 1442
12:20 AM

متسابقو مكة يُنهون مشاركاتهم في مسابقة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم

لجنة التحكيم استمعت إلى تلاوات 19 متسابقًا ومتسابقة بقسميها البنين والبنات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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أنهى المتسابقون والمتسابقات من منطقة مكة المكرمة اليوم مشاركاتهم في مسابقة الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات في دورتها الثانية والعشرين، التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عن بعد، تطبيقًا للإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.

واستمعت لجنة تحكيم المسابقة إلى تلاوات 19 متسابقًا ومتسابقة بقسميها البنين والبنات في مختلف فروع المسابقة السبعة، الذين يمثلون منطقة مكة المكرمة ضمن التصفيات النهائية للمسابقة.

من جهة أخرى أوضح مدير عام فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة الدكتور سالم بن حاج الخامري، أن المسابقة تحفز الأبناء والبنات على حفظ القرآن الكريم وإحياء روح المنافسة الشريفة بين حفظة كتاب الله تعالى، وتحقيق عناية المملكة وولاة أمرها بكتاب الله الكريم.

وأكد الخامري أن المملكة أولت اهتمامًا كبيرًا بالقرآن الكريم وأهله، والمسابقة هذه امتدادٌ لذلك العطاء المثمر, سائلاً الله تعالى أن يوفق خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ لكل خير، وأن يجزيهم خير الجزاء عن الإسلام وأهله على ما قدموا للإسلام والمسلمين.

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