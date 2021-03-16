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عادات ثلاثة يمكنها أن تدمّر الصحة.. انتبه لها

تتعلق بعمليات هضم الطعام وامتصاصه بالجسم

هناك ثلاث عادات يمكن أن يكون لها تأثير ضار في صحة الإنسان، وفق ما رصده موقع Wirtualna Polska.

ويحذّر كاتب الموضوع، من أن النوم بعد تناول وجبة غداء دسمة، هي عادة سيئة؛ لأن وضعية الاستلقاء والنوم يعطلان عملية هضم الطعام، وتصبح حركته صعبة في الجهاز الهضمي. علاوة على هذا، فالنوم بعد الغداء يمكن أن يؤدي إلى الإمساك وانتفاخ البطن بسبب الغازات.

وينصح الكاتب -وفق "روسيا اليوم"- بالتخلي عن تناول الشاي بعد تناول الطعام؛ لأن جميع أنواع الشاي تمنع امتصاص بعض العناصر الغذائية والمعادن؛ حيث يسبب لدى الأشخاص الذين لديهم استعداد للإصابة بفقر الدم، انخفاضًا في معدل امتصاص الحديد بنسبة 87%. كما أن معدل pH لمشروب الشاي منخفض؛ مما يؤثر سلبًا في عملية هضم البروتينات والدهون.

ويضيف الكاتب: بعد تناول الطعام، يجب الامتناع عن ممارسة التمارين الرياضية. لأن النشاط البدني المكثف، لا يسمح لأعضاء الجسم بالعمل بصورة طبيعية؛ مما قد يسبب عسر الهضم وآلامًا في المعدة، ولاحقًا اضطرابَ عمل الجهاز الهضمي.

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عادات ثلاثة يمكنها أن تدمّر الصحة.. انتبه لها
سبق

هناك ثلاث عادات يمكن أن يكون لها تأثير ضار في صحة الإنسان، وفق ما رصده موقع Wirtualna Polska.

ويحذّر كاتب الموضوع، من أن النوم بعد تناول وجبة غداء دسمة، هي عادة سيئة؛ لأن وضعية الاستلقاء والنوم يعطلان عملية هضم الطعام، وتصبح حركته صعبة في الجهاز الهضمي. علاوة على هذا، فالنوم بعد الغداء يمكن أن يؤدي إلى الإمساك وانتفاخ البطن بسبب الغازات.

وينصح الكاتب -وفق "روسيا اليوم"- بالتخلي عن تناول الشاي بعد تناول الطعام؛ لأن جميع أنواع الشاي تمنع امتصاص بعض العناصر الغذائية والمعادن؛ حيث يسبب لدى الأشخاص الذين لديهم استعداد للإصابة بفقر الدم، انخفاضًا في معدل امتصاص الحديد بنسبة 87%. كما أن معدل pH لمشروب الشاي منخفض؛ مما يؤثر سلبًا في عملية هضم البروتينات والدهون.

ويضيف الكاتب: بعد تناول الطعام، يجب الامتناع عن ممارسة التمارين الرياضية. لأن النشاط البدني المكثف، لا يسمح لأعضاء الجسم بالعمل بصورة طبيعية؛ مما قد يسبب عسر الهضم وآلامًا في المعدة، ولاحقًا اضطرابَ عمل الجهاز الهضمي.

16 مارس 2021 - 3 شعبان 1442
09:37 AM

عادات ثلاثة يمكنها أن تدمّر الصحة.. انتبه لها

تتعلق بعمليات هضم الطعام وامتصاصه بالجسم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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هناك ثلاث عادات يمكن أن يكون لها تأثير ضار في صحة الإنسان، وفق ما رصده موقع Wirtualna Polska.

ويحذّر كاتب الموضوع، من أن النوم بعد تناول وجبة غداء دسمة، هي عادة سيئة؛ لأن وضعية الاستلقاء والنوم يعطلان عملية هضم الطعام، وتصبح حركته صعبة في الجهاز الهضمي. علاوة على هذا، فالنوم بعد الغداء يمكن أن يؤدي إلى الإمساك وانتفاخ البطن بسبب الغازات.

وينصح الكاتب -وفق "روسيا اليوم"- بالتخلي عن تناول الشاي بعد تناول الطعام؛ لأن جميع أنواع الشاي تمنع امتصاص بعض العناصر الغذائية والمعادن؛ حيث يسبب لدى الأشخاص الذين لديهم استعداد للإصابة بفقر الدم، انخفاضًا في معدل امتصاص الحديد بنسبة 87%. كما أن معدل pH لمشروب الشاي منخفض؛ مما يؤثر سلبًا في عملية هضم البروتينات والدهون.

ويضيف الكاتب: بعد تناول الطعام، يجب الامتناع عن ممارسة التمارين الرياضية. لأن النشاط البدني المكثف، لا يسمح لأعضاء الجسم بالعمل بصورة طبيعية؛ مما قد يسبب عسر الهضم وآلامًا في المعدة، ولاحقًا اضطرابَ عمل الجهاز الهضمي.

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