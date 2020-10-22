"السديس" يُطلق حزمة مشاريع وأعمال موسوعية بمكتبة الحرم المكي

لإبراز رسالة الحرمين في نشر هدايات الدين وتوجيه وإرشاد المسلمين

أطلق الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس، بمكتبه اليوم, حزمة من مشاريع الأعمال العلمية المحكمة التي نفذتها وكالة الرئاسة لشؤون المكتبات والمطبوعات والبحث العلمي.

وشملت حزمة المشاريع مجلة الحرمين العلمية المحكمة عدد "٨"، وإطلاق منتجات مركز البحث العلمي من الأبحاث، ومخرجات موسوعة الشيخ عبدالله بن حميد، وانطلاقة الأعمال والخطة الزمنية للموسوعة العلمية لمؤلفات الرئيس العام، وانطلاقة الأعمال والخطة الزمنية لموسوعة الشيخ صالح الحصين، وعرض التصور العلمي للخطة المبدئية للموسوعة الشاملة للمسجد الحرام، وعرض مخرجات كرسي جامعة الإمام محمد بن سعود لأبحاث الحرمين.

وتهدف حزم المشاريع العلمية لإبراز رسالة الحرمين الشريفين بوصفها منطلقاً لنشر هدايات الدين الحنيف، ومنبر توجيه وإرشاد للمسلمين, كما تعكس جهود المملكة في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، وصولاً إلى أداء مناسكهم وزيارتهم وسائر عباداتهم بكل يسر وسهولة.