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عبر المهرة "نوف عذبة"..  مربط عذبة يُتوج بذهبية بطولة بيترا سانتا الدولية بإيطاليا

في بطولة جمال الخيل العربية

‬يواصل مربط عذبة للأمير عبد العزيز بن أحمد بن عبد العزيز إنجازاته، حيث حقق بطولة المهرات والميدالية الذهبية بإجماع الحكام عبر المهرة "نوف عذبة" إنتاج مربط عذبة والعائدة له في بطولة بيترا سانتا الدولية تصنيف (B).
واختتمت البطولة أمس في مدينة لوكا، الإيطالية واستمرت على مدى يومين بمشاركة نخبة من الجياد العربية.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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عبر المهرة "نوف عذبة"..  مربط عذبة يُتوج بذهبية بطولة بيترا سانتا الدولية بإيطاليا
سبق

‬يواصل مربط عذبة للأمير عبد العزيز بن أحمد بن عبد العزيز إنجازاته، حيث حقق بطولة المهرات والميدالية الذهبية بإجماع الحكام عبر المهرة "نوف عذبة" إنتاج مربط عذبة والعائدة له في بطولة بيترا سانتا الدولية تصنيف (B).
واختتمت البطولة أمس في مدينة لوكا، الإيطالية واستمرت على مدى يومين بمشاركة نخبة من الجياد العربية.

31 مايو 2021 - 19 شوّال 1442
07:57 PM

عبر المهرة "نوف عذبة"..  مربط عذبة يُتوج بذهبية بطولة بيترا سانتا الدولية بإيطاليا

في بطولة جمال الخيل العربية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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‬يواصل مربط عذبة للأمير عبد العزيز بن أحمد بن عبد العزيز إنجازاته، حيث حقق بطولة المهرات والميدالية الذهبية بإجماع الحكام عبر المهرة "نوف عذبة" إنتاج مربط عذبة والعائدة له في بطولة بيترا سانتا الدولية تصنيف (B).
واختتمت البطولة أمس في مدينة لوكا، الإيطالية واستمرت على مدى يومين بمشاركة نخبة من الجياد العربية.

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