"سلوكه لا يمكن توقعه".. "بايدن" يعارض تلقي "ترامب" تقارير استخبارية

الرئيس أشار إلى أن سلفه لم يعد له تأثير

اعتبر الرئيس الأمريكي جو بايدن، في مقابلة مع شبكة "سي بي إس"، أنّ سلفه دونالد ترامب يجب ألا يتلقى بعد الآن الإحاطات السرية التي تُرسلها عادة وكالات الاستخبارات الأمريكية إلى الرؤساء السابقين؛ وذلك "بسبب سلوكه الذي لا يُمكن توقعه"، بحسب ما أوردت "فرانس 24"، اليوم (السبت).

وبرر "بايدن" موقفه بالقول: "أعتقد أنه لا يحتاج إلى تلقي إحاطات الاستخبارات، ما هي الفائدة من تقديم إحاطة استخبارية له؟ وما هو تأثير ذلك على الأمور، غير أنه قد يقوم بالإفصاح عن شيء ما؟".

وأشار الرئيس الأمريكي إلى التمرد الذي حدث في 6 يناير (كانون الثاني) الماضي عندما اقتحم مناصرو "ترامب" مبنى الكابيتول في واشنطن بعدما تابعوا أحد خطاباته، التي طعن خلالها بهزيمته في انتخابات 3 نوفمبر (تشرين الثاني).

ويحصل الرؤساء السابقون تقليديًّا على إحاطات استخبارية، لكن بعض المعارضين عبروا عن مخاوفهم حيال إمكان أن يُقدم "ترامب" على كشف معلومات مهمة لأمن البلاد.