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"هيئة التقويم والتدريب" تختتم الملتقيات العلمية التخصصية لمعايير مناهج التعليم

بجدة وبمشاركة 414 من رؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات

اختتمت هيئة تقويم التعليم والتدريب ممثلة في المركز الوطني للتقويم والتميز المدرسي أمس، الملتقيات العلمية التخصصية لمعايير مناهج التعليم، حيث عقد الملتقى الثالث بمدينة جدة بمشاركة 414 من رؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية بالمنطقة الغربية والمنطقة الجنوبية.
وقال رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب معالي الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان إن أهمية هذه الملتقيات تأتي من خلال تزويد المهتمين والمختصين بالروابط العلمية والدراسات والبحوث المتخصصة، وسط مشاركة أكثر من 825 مختصاً ومختصة وشخصية تربوية وأكاديمية، إضافة إلى تبادل الخبرات وعرض المقترحات ضمن حزمة من العروض العلمية والدراسات البحثية وأوراق العمل.
وأكد معاليه أهمية الملتقيات التي تقيمها الهيئة ودورها في إيجاد التفاعل بين الأكاديميين والمختصين، سعيًا إلى تطوير الخطط الدراسية للأقسام والوحدات بما يتوافق مع ثقافة معايير المناهج التعليمية، وصولاً إلى التكامل بين الجهات ذات العلاقة بالتعليم في المملكة، واتساقِ برامجها ومستهدفاتها تحقيقًا لرؤية المملكة 2030 وتوجهاتها وأهدافها التنموية.
من جهته قدّم المدير التنفيذي لمركز التقويم والتميز المدرسي الدكتور محمد بن هندي الغامدي في كلمته خلال افتتاح الملتقى، نبذة مختصرة عن الهيئة، وأهدافها، ومجالات اختصاصها، ودورها في الارتقاء بجودة التعليم والتدريب وأوجه التكامل بين الهيئة والكليات التخصصية وإدارات التعليم.
بدوره استعرض المدير العام للإدارة العامة للاختبارات والرخص المهنية بالهيئة الدكتور عبدالله بن صالح السعدوي المعايير الوطنية لمناهج التعليم التي تضمنت التعريف بأبرز مكونات الإطار العام، والأطر والمعايير التخصصية لمجالات التعلم، ومتطلبات تطبيقها، وتقويمها؛ للارتقاء بنتائج التعلم من خلال مناهج حديثة ومبتكرة، وتبعه عرض عن المعايير والاختبارات المهنية التربوية والتخصصية، ومتطلباتها، والدور المأمول من الجامعات.
من جانبه عرض نائب مدير الاختبارات الوطنية والدولية خالد الخلف نتائج الاختبارات الوطنية والدولية التي نفذتها الهيئة عام 2018 - 2019، مؤكداً استيعابها في تحسين جودة البرامج التعليمية التخصصية، وبرامج إعداد المعلم، واختتمت الجلسة بعرض الأبعاد المشتركة قدمته رئيسة الفريق الدكتورة إيمان الرويثي ركزت فيه على تضمين الأولويات والقيم والمهارات في مناهج المستقبل.
ويأتي هذا الملتقى ختامًا لسلسلة من الملتقيات العملية التخصصية؛ حيث تم تنفيذ الملتقى العلمي التخصصي بمدينة الخبر، والملتقى الثاني نفذ بمدينة الرياض.

هيئة تقويم التعليم والتدريب المركز الوطني للتقويم الملتقى الثالث بمدينة جدة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"هيئة التقويم والتدريب" تختتم الملتقيات العلمية التخصصية لمعايير مناهج التعليم
سبق

اختتمت هيئة تقويم التعليم والتدريب ممثلة في المركز الوطني للتقويم والتميز المدرسي أمس، الملتقيات العلمية التخصصية لمعايير مناهج التعليم، حيث عقد الملتقى الثالث بمدينة جدة بمشاركة 414 من رؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية بالمنطقة الغربية والمنطقة الجنوبية.
وقال رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب معالي الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان إن أهمية هذه الملتقيات تأتي من خلال تزويد المهتمين والمختصين بالروابط العلمية والدراسات والبحوث المتخصصة، وسط مشاركة أكثر من 825 مختصاً ومختصة وشخصية تربوية وأكاديمية، إضافة إلى تبادل الخبرات وعرض المقترحات ضمن حزمة من العروض العلمية والدراسات البحثية وأوراق العمل.
وأكد معاليه أهمية الملتقيات التي تقيمها الهيئة ودورها في إيجاد التفاعل بين الأكاديميين والمختصين، سعيًا إلى تطوير الخطط الدراسية للأقسام والوحدات بما يتوافق مع ثقافة معايير المناهج التعليمية، وصولاً إلى التكامل بين الجهات ذات العلاقة بالتعليم في المملكة، واتساقِ برامجها ومستهدفاتها تحقيقًا لرؤية المملكة 2030 وتوجهاتها وأهدافها التنموية.
من جهته قدّم المدير التنفيذي لمركز التقويم والتميز المدرسي الدكتور محمد بن هندي الغامدي في كلمته خلال افتتاح الملتقى، نبذة مختصرة عن الهيئة، وأهدافها، ومجالات اختصاصها، ودورها في الارتقاء بجودة التعليم والتدريب وأوجه التكامل بين الهيئة والكليات التخصصية وإدارات التعليم.
بدوره استعرض المدير العام للإدارة العامة للاختبارات والرخص المهنية بالهيئة الدكتور عبدالله بن صالح السعدوي المعايير الوطنية لمناهج التعليم التي تضمنت التعريف بأبرز مكونات الإطار العام، والأطر والمعايير التخصصية لمجالات التعلم، ومتطلبات تطبيقها، وتقويمها؛ للارتقاء بنتائج التعلم من خلال مناهج حديثة ومبتكرة، وتبعه عرض عن المعايير والاختبارات المهنية التربوية والتخصصية، ومتطلباتها، والدور المأمول من الجامعات.
من جانبه عرض نائب مدير الاختبارات الوطنية والدولية خالد الخلف نتائج الاختبارات الوطنية والدولية التي نفذتها الهيئة عام 2018 - 2019، مؤكداً استيعابها في تحسين جودة البرامج التعليمية التخصصية، وبرامج إعداد المعلم، واختتمت الجلسة بعرض الأبعاد المشتركة قدمته رئيسة الفريق الدكتورة إيمان الرويثي ركزت فيه على تضمين الأولويات والقيم والمهارات في مناهج المستقبل.
ويأتي هذا الملتقى ختامًا لسلسلة من الملتقيات العملية التخصصية؛ حيث تم تنفيذ الملتقى العلمي التخصصي بمدينة الخبر، والملتقى الثاني نفذ بمدينة الرياض.

24 يناير 2020 - 29 جمادى الأول 1441
02:38 PM

"هيئة التقويم والتدريب" تختتم الملتقيات العلمية التخصصية لمعايير مناهج التعليم

بجدة وبمشاركة 414 من رؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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اختتمت هيئة تقويم التعليم والتدريب ممثلة في المركز الوطني للتقويم والتميز المدرسي أمس، الملتقيات العلمية التخصصية لمعايير مناهج التعليم، حيث عقد الملتقى الثالث بمدينة جدة بمشاركة 414 من رؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية بالمنطقة الغربية والمنطقة الجنوبية.
وقال رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب معالي الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان إن أهمية هذه الملتقيات تأتي من خلال تزويد المهتمين والمختصين بالروابط العلمية والدراسات والبحوث المتخصصة، وسط مشاركة أكثر من 825 مختصاً ومختصة وشخصية تربوية وأكاديمية، إضافة إلى تبادل الخبرات وعرض المقترحات ضمن حزمة من العروض العلمية والدراسات البحثية وأوراق العمل.
وأكد معاليه أهمية الملتقيات التي تقيمها الهيئة ودورها في إيجاد التفاعل بين الأكاديميين والمختصين، سعيًا إلى تطوير الخطط الدراسية للأقسام والوحدات بما يتوافق مع ثقافة معايير المناهج التعليمية، وصولاً إلى التكامل بين الجهات ذات العلاقة بالتعليم في المملكة، واتساقِ برامجها ومستهدفاتها تحقيقًا لرؤية المملكة 2030 وتوجهاتها وأهدافها التنموية.
من جهته قدّم المدير التنفيذي لمركز التقويم والتميز المدرسي الدكتور محمد بن هندي الغامدي في كلمته خلال افتتاح الملتقى، نبذة مختصرة عن الهيئة، وأهدافها، ومجالات اختصاصها، ودورها في الارتقاء بجودة التعليم والتدريب وأوجه التكامل بين الهيئة والكليات التخصصية وإدارات التعليم.
بدوره استعرض المدير العام للإدارة العامة للاختبارات والرخص المهنية بالهيئة الدكتور عبدالله بن صالح السعدوي المعايير الوطنية لمناهج التعليم التي تضمنت التعريف بأبرز مكونات الإطار العام، والأطر والمعايير التخصصية لمجالات التعلم، ومتطلبات تطبيقها، وتقويمها؛ للارتقاء بنتائج التعلم من خلال مناهج حديثة ومبتكرة، وتبعه عرض عن المعايير والاختبارات المهنية التربوية والتخصصية، ومتطلباتها، والدور المأمول من الجامعات.
من جانبه عرض نائب مدير الاختبارات الوطنية والدولية خالد الخلف نتائج الاختبارات الوطنية والدولية التي نفذتها الهيئة عام 2018 - 2019، مؤكداً استيعابها في تحسين جودة البرامج التعليمية التخصصية، وبرامج إعداد المعلم، واختتمت الجلسة بعرض الأبعاد المشتركة قدمته رئيسة الفريق الدكتورة إيمان الرويثي ركزت فيه على تضمين الأولويات والقيم والمهارات في مناهج المستقبل.
ويأتي هذا الملتقى ختامًا لسلسلة من الملتقيات العملية التخصصية؛ حيث تم تنفيذ الملتقى العلمي التخصصي بمدينة الخبر، والملتقى الثاني نفذ بمدينة الرياض.

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