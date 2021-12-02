"سباهي" يرفض ويعلق اعتماد 20 منشأة صحية حكومية وخاصة

بعد التأكد من عدم تطبيق اشتراطات ومعايير سلامة المرضى

قرر المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية "سباهي"، رفض وتعليق اعتماد 20 منشأة صحية حكومية وخاصة تم تقييمها بعدة مناطق في المملكة خلال شهر نوفمبر 2021م.

وأوضح المركز أن قرار الرفض والتعليق، جاء بعد التأكد من عدم تطبيق اشتراطات ومعايير سلامة المرضى والرعاية الطبية الآمنة التي وضعها "سباهي".

يشار إلى أن المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية "سباهي" هو الجهة الرسمية المسؤولة عن وضع معايير الجودة وسلامة المرضى، وتقييم واعتماد كل المنشآت الصحية بالمملكة.