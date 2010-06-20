النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

قبيل انتهاء التسجيل بـ4 أيام.. أكثر من نصف مليون تقدّموا للحج

من المواطنين والمقيمين يحملون أكثر من 150 جنسية

كشفت وزارة الحج أنه تمّ تسجيل أكثر من نصف مليون طلب تسجيل للحج عبر المسار الإلكتروني من المواطنين والمقيمين داخل المملكة، يمثلون أكثر من 150 جنسية؛ بينهم 59% ذكور و41% إناث.

وكانت قد بدأت وزارة الحج والعمرة الأحد الماضي، وعبر البوابة الإلكترونية، استقبال طلبات الراغبين في التسجيل للحج؛ الذي يستمر حتى الساعة 10:00م من يوم الأربعاء المقبل 13 ذي القعدة 1442هـ؛ بالتحديد بعد أربعة أيام.

وأكدت وزارة الحج والعمرة، أنه لا توجد أولوية للتسجيل المبكّر؛ وبإمكان الراغبين في التسجيل الدخول على الرابط الذي خصّصته وزارة الحج للتسجيل لأداء مناسك الحج لهذا العام من خلال الرابط التالي:
https://localhaj.haj.gov.sa

وكانت وزارة الحج والعمرة قد أعلنت في وقت سابق، أنه تقرر قصر إتاحة التسجيل للراغبين في أداء مناسك الحج لعام 1442هـ، للمواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية فقط بإجمالي 60 ألف حاج، وذلك في ظل ما يشهده العالم أجمع من استمرار تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وظهور تحورات جديدة له.

وشددت على ضرورة أن تكون الحالة الصحية للراغبين في أداء مناسك الحج خالية من الأمراض المزمنة، وأن تكون ضمن الفئات العمرية من (18 إلى 65 عاماً) للحاصلين على اللقاح، وفق الضوابط والآليات المتبعة في المملكة لفئات التحصين.

وزارة الحج والعمرة فيروس كورونا الجديد الحج ضيوف الرحمن لقاح كورونا موسم الحج المشاعر المقدسة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
قبيل انتهاء التسجيل بـ4 أيام.. أكثر من نصف مليون تقدّموا للحج
سبق

كشفت وزارة الحج أنه تمّ تسجيل أكثر من نصف مليون طلب تسجيل للحج عبر المسار الإلكتروني من المواطنين والمقيمين داخل المملكة، يمثلون أكثر من 150 جنسية؛ بينهم 59% ذكور و41% إناث.

وكانت قد بدأت وزارة الحج والعمرة الأحد الماضي، وعبر البوابة الإلكترونية، استقبال طلبات الراغبين في التسجيل للحج؛ الذي يستمر حتى الساعة 10:00م من يوم الأربعاء المقبل 13 ذي القعدة 1442هـ؛ بالتحديد بعد أربعة أيام.

وأكدت وزارة الحج والعمرة، أنه لا توجد أولوية للتسجيل المبكّر؛ وبإمكان الراغبين في التسجيل الدخول على الرابط الذي خصّصته وزارة الحج للتسجيل لأداء مناسك الحج لهذا العام من خلال الرابط التالي:
https://localhaj.haj.gov.sa

وكانت وزارة الحج والعمرة قد أعلنت في وقت سابق، أنه تقرر قصر إتاحة التسجيل للراغبين في أداء مناسك الحج لعام 1442هـ، للمواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية فقط بإجمالي 60 ألف حاج، وذلك في ظل ما يشهده العالم أجمع من استمرار تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وظهور تحورات جديدة له.

وشددت على ضرورة أن تكون الحالة الصحية للراغبين في أداء مناسك الحج خالية من الأمراض المزمنة، وأن تكون ضمن الفئات العمرية من (18 إلى 65 عاماً) للحاصلين على اللقاح، وفق الضوابط والآليات المتبعة في المملكة لفئات التحصين.

19 يونيو 2021 - 9 ذو القعدة 1442
08:49 PM

قبيل انتهاء التسجيل بـ4 أيام.. أكثر من نصف مليون تقدّموا للحج

من المواطنين والمقيمين يحملون أكثر من 150 جنسية

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
7
3,485

كشفت وزارة الحج أنه تمّ تسجيل أكثر من نصف مليون طلب تسجيل للحج عبر المسار الإلكتروني من المواطنين والمقيمين داخل المملكة، يمثلون أكثر من 150 جنسية؛ بينهم 59% ذكور و41% إناث.

وكانت قد بدأت وزارة الحج والعمرة الأحد الماضي، وعبر البوابة الإلكترونية، استقبال طلبات الراغبين في التسجيل للحج؛ الذي يستمر حتى الساعة 10:00م من يوم الأربعاء المقبل 13 ذي القعدة 1442هـ؛ بالتحديد بعد أربعة أيام.

وأكدت وزارة الحج والعمرة، أنه لا توجد أولوية للتسجيل المبكّر؛ وبإمكان الراغبين في التسجيل الدخول على الرابط الذي خصّصته وزارة الحج للتسجيل لأداء مناسك الحج لهذا العام من خلال الرابط التالي:
https://localhaj.haj.gov.sa

وكانت وزارة الحج والعمرة قد أعلنت في وقت سابق، أنه تقرر قصر إتاحة التسجيل للراغبين في أداء مناسك الحج لعام 1442هـ، للمواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية فقط بإجمالي 60 ألف حاج، وذلك في ظل ما يشهده العالم أجمع من استمرار تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وظهور تحورات جديدة له.

وشددت على ضرورة أن تكون الحالة الصحية للراغبين في أداء مناسك الحج خالية من الأمراض المزمنة، وأن تكون ضمن الفئات العمرية من (18 إلى 65 عاماً) للحاصلين على اللقاح، وفق الضوابط والآليات المتبعة في المملكة لفئات التحصين.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,671
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,156
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,285
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,903

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

فرص وظيفية بعد الخصخصة

فرص وظيفية بعد الخصخصة

عبدالغني الشيخ
إسطنبول.. حضن عصابات الاتجار بالبشر

إسطنبول.. حضن عصابات الاتجار بالبشر

مبارك آل عاتي
صفعات متتالية لحزب الشيطان..!

صفعات متتالية لحزب الشيطان..!

علي آل شرمة
شيوخ القبائل وعُمد الأحياء.. الواقع والمأمول!!

شيوخ القبائل وعُمد الأحياء.. الواقع والمأمول!!

عبدالمحسن الحارثي
تعليمنا والتفكير الناقد!!

تعليمنا والتفكير الناقد!!

غسان محمد عسيلان
الفوترة الإلكترونية.. هل استعد المكلفون؟

الفوترة الإلكترونية.. هل استعد المكلفون؟

حواء القرني
الانتماء الأداة

الانتماء الأداة

مها الجبر
الغيـاب في زمن الخصخصـة ..!!

الغيـاب في زمن الخصخصـة ..!!

محمد الصيعري
متى نُسمع العالم صوتنا؟

متى نُسمع العالم صوتنا؟

بندر مغرم الشهري
أموال المشاريع المتعثرة مهدرة!!

أموال المشاريع المتعثرة مهدرة!!

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة