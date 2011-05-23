النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"النيابة العامة": تنفيذ أكثر من 86610 إجراءات في 5 أيام

كشفت النيابة العامة عن تنفيذ أكثر من (٨٦٦١٠) إجراءات في (٥) خمسة أيام في الفترة من ١٤٤٢/١٠/٦هـ إلى ١٤٤٢/١٠/١٠هـ .

وفي التفاصيل، فقد استقبل أعضاء النيابة العامة (٨٦،٦١٢) إجراء، وبلغ عدد القضايا الواردة لفروع ودوائر النيابة العامة (٣،٥٧٤) قضية أنجزت منها (٢،٠٦٠) إجراء، فيما بلغ عدد الجولات الرقابية والتفتيشية على السجون ودور التوقيف (١،٠٠١).

وبلغ عدد من استفاد من الخدمات المقدمة (٤٢٣) مستفيدًا من الخدمات المقدمة للمستفيدين والمراجعين عن بُعد، وتم استقبال (١،٣٢٥) طلب زيارة لمقار النيابة العامة، فيما نفذت النيابة (٥٢،٠٨٦) إجراء خلال فترة مناوبة عطلة عيد الفطر المبارك لهذا العام ١٤٤٢، واستقبلت (٢٥) شكوى من خدمة "سجين"، فيما بلغ عدد الشكاوى للموقوفين والمسجونين المعالجة عبر خدمة أبشر (١٨).

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"النيابة العامة": تنفيذ أكثر من 86610 إجراءات في 5 أيام
سبق

كشفت النيابة العامة عن تنفيذ أكثر من (٨٦٦١٠) إجراءات في (٥) خمسة أيام في الفترة من ١٤٤٢/١٠/٦هـ إلى ١٤٤٢/١٠/١٠هـ .

وفي التفاصيل، فقد استقبل أعضاء النيابة العامة (٨٦،٦١٢) إجراء، وبلغ عدد القضايا الواردة لفروع ودوائر النيابة العامة (٣،٥٧٤) قضية أنجزت منها (٢،٠٦٠) إجراء، فيما بلغ عدد الجولات الرقابية والتفتيشية على السجون ودور التوقيف (١،٠٠١).

وبلغ عدد من استفاد من الخدمات المقدمة (٤٢٣) مستفيدًا من الخدمات المقدمة للمستفيدين والمراجعين عن بُعد، وتم استقبال (١،٣٢٥) طلب زيارة لمقار النيابة العامة، فيما نفذت النيابة (٥٢،٠٨٦) إجراء خلال فترة مناوبة عطلة عيد الفطر المبارك لهذا العام ١٤٤٢، واستقبلت (٢٥) شكوى من خدمة "سجين"، فيما بلغ عدد الشكاوى للموقوفين والمسجونين المعالجة عبر خدمة أبشر (١٨).

23 مايو 2021 - 11 شوّال 1442
10:32 PM

"النيابة العامة": تنفيذ أكثر من 86610 إجراءات في 5 أيام

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
736

كشفت النيابة العامة عن تنفيذ أكثر من (٨٦٦١٠) إجراءات في (٥) خمسة أيام في الفترة من ١٤٤٢/١٠/٦هـ إلى ١٤٤٢/١٠/١٠هـ .

وفي التفاصيل، فقد استقبل أعضاء النيابة العامة (٨٦،٦١٢) إجراء، وبلغ عدد القضايا الواردة لفروع ودوائر النيابة العامة (٣،٥٧٤) قضية أنجزت منها (٢،٠٦٠) إجراء، فيما بلغ عدد الجولات الرقابية والتفتيشية على السجون ودور التوقيف (١،٠٠١).

وبلغ عدد من استفاد من الخدمات المقدمة (٤٢٣) مستفيدًا من الخدمات المقدمة للمستفيدين والمراجعين عن بُعد، وتم استقبال (١،٣٢٥) طلب زيارة لمقار النيابة العامة، فيما نفذت النيابة (٥٢،٠٨٦) إجراء خلال فترة مناوبة عطلة عيد الفطر المبارك لهذا العام ١٤٤٢، واستقبلت (٢٥) شكوى من خدمة "سجين"، فيما بلغ عدد الشكاوى للموقوفين والمسجونين المعالجة عبر خدمة أبشر (١٨).

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,990
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,684
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,483
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,247

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

نعم.. بدو ولنا الفخر!!

نعم.. بدو ولنا الفخر!!

غسان محمد عسيلان
أصاب مسلوب الهوية حين أخطأ

أصاب مسلوب الهوية حين أخطأ

علي آل شرمة
هل نؤجل السياحة الخارجية؟

هل نؤجل السياحة الخارجية؟

صالح مطر الغامدي
"ومن الترند ما قتل..!"

"ومن الترند ما قتل..!"

ماجد الحربي
قيادتنا الرشيدة ومبادرة التبرع بالأعضاء

قيادتنا الرشيدة ومبادرة التبرع بالأعضاء

غسان محمد عسيلان
كشف حساب.. العمل والتعلم عن بُعد!

كشف حساب.. العمل والتعلم عن بُعد!

عبدالغني الشيخ
عادت أعيادكم

عادت أعيادكم

مها الجبر
البـارحة تسـحرت..!!

البـارحة تسـحرت..!!

محمد الصيعري
القدس.. مفتاح السلام أو الحرب!!

القدس.. مفتاح السلام أو الحرب!!

عبدالمحسن الحارثي
كل عام ووطن الشموخ بألف خير

كل عام ووطن الشموخ بألف خير

علي آل شرمة
المتبرعون بالأعضاء وكنوز السماء

المتبرعون بالأعضاء وكنوز السماء

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة