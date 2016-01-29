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بدء فعاليات التمرين المشترك "الاتحاد الحديدي 14" بين القوات البرية الإماراتية والجيش الأميركي

يستمر لمدة 10 أيام.. يهدف إلى رفع الكفاءة والجاهزية القتالية

انطلق التمرين العسكري المشترك "الاتحاد الحديدي 14" بين القوات البرية الإماراتية والجيش الأمريكي، اليوم، والمقام على أرض الإمارات العربية المتحدة ويستمر لمدة عشرة أيام.

ويهدف التمرين المشترك إلى تبادل الخبرات العسكرية بين البلدين لرفع الكفاءة والجاهزية القتالية وتطوير مهارات القوات البرية ورفع الكفاءة القتالية؛ للوصول إلى الاحترافية في أداء المهام، وتعزيز العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.

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بدء فعاليات التمرين المشترك "الاتحاد الحديدي 14" بين القوات البرية الإماراتية والجيش الأميركي
سبق

انطلق التمرين العسكري المشترك "الاتحاد الحديدي 14" بين القوات البرية الإماراتية والجيش الأمريكي، اليوم، والمقام على أرض الإمارات العربية المتحدة ويستمر لمدة عشرة أيام.

ويهدف التمرين المشترك إلى تبادل الخبرات العسكرية بين البلدين لرفع الكفاءة والجاهزية القتالية وتطوير مهارات القوات البرية ورفع الكفاءة القتالية؛ للوصول إلى الاحترافية في أداء المهام، وتعزيز العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.

29 يناير 2021 - 16 جمادى الآخر 1442
01:33 PM

بدء فعاليات التمرين المشترك "الاتحاد الحديدي 14" بين القوات البرية الإماراتية والجيش الأميركي

يستمر لمدة 10 أيام.. يهدف إلى رفع الكفاءة والجاهزية القتالية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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انطلق التمرين العسكري المشترك "الاتحاد الحديدي 14" بين القوات البرية الإماراتية والجيش الأمريكي، اليوم، والمقام على أرض الإمارات العربية المتحدة ويستمر لمدة عشرة أيام.

ويهدف التمرين المشترك إلى تبادل الخبرات العسكرية بين البلدين لرفع الكفاءة والجاهزية القتالية وتطوير مهارات القوات البرية ورفع الكفاءة القتالية؛ للوصول إلى الاحترافية في أداء المهام، وتعزيز العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.

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