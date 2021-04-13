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الطقس أول يوم في رمضان: هطول أمطار رعدية على الرياض والقصيم والشرقية والمرتفعات

مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار

توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق: الرياض، القصيم، الشرقية، كذلك على مرتفعات نجران، جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرّمة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وتكون جنوبية إلى جنوبية شرقية على باب المندب بسرعة 15 - 36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شرقية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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الطقس أول يوم في رمضان: هطول أمطار رعدية على الرياض والقصيم والشرقية والمرتفعات
سبق

توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق: الرياض، القصيم، الشرقية، كذلك على مرتفعات نجران، جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرّمة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وتكون جنوبية إلى جنوبية شرقية على باب المندب بسرعة 15 - 36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شرقية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

13 إبريل 2021 - 1 رمضان 1442
10:29 AM

الطقس أول يوم في رمضان: هطول أمطار رعدية على الرياض والقصيم والشرقية والمرتفعات

مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق: الرياض، القصيم، الشرقية، كذلك على مرتفعات نجران، جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرّمة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وتكون جنوبية إلى جنوبية شرقية على باب المندب بسرعة 15 - 36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شرقية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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