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جهود إنقاذ الطفل المغربي "ريان" تقترب من مراحلها النهائية

دعامات أسمنتية لتمكين رجال الوقاية من حفر ثقب أفقي طوله 8 أمتار

وصلت جهود إنقاذ الطفل المغربي "ريان" من داخل البئر التي سقط فيها الثلاثاء الماضي في ضواحي إقليم شفشاون إلى مرحلتها النهائية؛ إذ تم وضع دعامات أسمنتية لتمكين رجال الوقاية المدنية من حفر ثقب أفقي، طوله نحو 8 أمتار، وذلك بعد حفر خندق مجاور للبئر، عمقه 31 مترًا؛ للوصول إلى الطفل المنكوب.

وقد جنَّدت السلطات المحلية العديد من آليات الحفر لإنجاح عملية الإنقاذ التي استمرت على مدار الساعة، بالنظر إلى صعوبة تضاريس المنطقة، مع الاحتراز من أي انهيار محتمل للتربة، إضافة إلى السهر على عدم توقيف عملية تزويد الطفل ريان بالماء والأكسجين.

وتتوقع مصادر من الموقع أن تتم عملية الإنقاذ هذه الليلة، خاصة في ظل تأكيدات تشير إلى أنه لا يزال على قيد الحياة.

إنقاذ الطفل ريان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جهود إنقاذ الطفل المغربي "ريان" تقترب من مراحلها النهائية
سبق

وصلت جهود إنقاذ الطفل المغربي "ريان" من داخل البئر التي سقط فيها الثلاثاء الماضي في ضواحي إقليم شفشاون إلى مرحلتها النهائية؛ إذ تم وضع دعامات أسمنتية لتمكين رجال الوقاية المدنية من حفر ثقب أفقي، طوله نحو 8 أمتار، وذلك بعد حفر خندق مجاور للبئر، عمقه 31 مترًا؛ للوصول إلى الطفل المنكوب.

وقد جنَّدت السلطات المحلية العديد من آليات الحفر لإنجاح عملية الإنقاذ التي استمرت على مدار الساعة، بالنظر إلى صعوبة تضاريس المنطقة، مع الاحتراز من أي انهيار محتمل للتربة، إضافة إلى السهر على عدم توقيف عملية تزويد الطفل ريان بالماء والأكسجين.

وتتوقع مصادر من الموقع أن تتم عملية الإنقاذ هذه الليلة، خاصة في ظل تأكيدات تشير إلى أنه لا يزال على قيد الحياة.

04 فبراير 2022 - 3 رجب 1443
09:27 PM

جهود إنقاذ الطفل المغربي "ريان" تقترب من مراحلها النهائية

دعامات أسمنتية لتمكين رجال الوقاية من حفر ثقب أفقي طوله 8 أمتار

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرباط
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وصلت جهود إنقاذ الطفل المغربي "ريان" من داخل البئر التي سقط فيها الثلاثاء الماضي في ضواحي إقليم شفشاون إلى مرحلتها النهائية؛ إذ تم وضع دعامات أسمنتية لتمكين رجال الوقاية المدنية من حفر ثقب أفقي، طوله نحو 8 أمتار، وذلك بعد حفر خندق مجاور للبئر، عمقه 31 مترًا؛ للوصول إلى الطفل المنكوب.

وقد جنَّدت السلطات المحلية العديد من آليات الحفر لإنجاح عملية الإنقاذ التي استمرت على مدار الساعة، بالنظر إلى صعوبة تضاريس المنطقة، مع الاحتراز من أي انهيار محتمل للتربة، إضافة إلى السهر على عدم توقيف عملية تزويد الطفل ريان بالماء والأكسجين.

وتتوقع مصادر من الموقع أن تتم عملية الإنقاذ هذه الليلة، خاصة في ظل تأكيدات تشير إلى أنه لا يزال على قيد الحياة.

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