بعد اختراقه.. بلدية الليث تستعيد حسابها في "تويتر"

عبدالعزيز المالكي: يشكّل منصةً تفاعلية لاستعراض منجزاتنا

استعادت بلدية الليث اليوم الثلاثاء، حسابها الرسمي في منصة "تويتر"، بعد أن كان قد تم اختراقه قبل ما يقارب الشهر، والاستيلاء عليه من قِبَل شخص مجهول.

وقد أوضح رئيس البلدية المهندس عبدالعزيز المالكي، أنه قد تم استرجاع الحساب الرسمي للبلدية على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر"؛ وذلك بعد أن تم اختراقه خلال الفترة الماضية.

وقدّم المالكي جزيل الشكر والعرفان لكل من ساهم في استرجاع الحساب؛ منوهًا للجميع بأن هذا الحساب هو عبارة عن منصة تفاعلية تهدف إلى استعراض منجزات البلدية من ناحية، وتفعيل دور المشاركة المجتمعية من خلال استقبال آراء واستفسارات وشكاوى أهالي محافظة الليث من جهة أخرى؛ مما سيساهم في تلبية احتياجات الحاضر والمستقبل لأهالي المحافظة بمشيئة الله.