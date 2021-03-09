النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 390 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 306 خلال الـ24 ساعة الماضية

بعد اختراقه.. بلدية الليث تستعيد حسابها في "تويتر"

عبدالعزيز المالكي: يشكّل منصةً تفاعلية لاستعراض منجزاتنا

استعادت بلدية الليث اليوم الثلاثاء، حسابها الرسمي في منصة "تويتر"، بعد أن كان قد تم اختراقه قبل ما يقارب الشهر، والاستيلاء عليه من قِبَل شخص مجهول.

وقد أوضح رئيس البلدية المهندس عبدالعزيز المالكي، أنه قد تم استرجاع الحساب الرسمي للبلدية على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر"؛ وذلك بعد أن تم اختراقه خلال الفترة الماضية.

وقدّم المالكي جزيل الشكر والعرفان لكل من ساهم في استرجاع الحساب؛ منوهًا للجميع بأن هذا الحساب هو عبارة عن منصة تفاعلية تهدف إلى استعراض منجزات البلدية من ناحية، وتفعيل دور المشاركة المجتمعية من خلال استقبال آراء واستفسارات وشكاوى أهالي محافظة الليث من جهة أخرى؛ مما سيساهم في تلبية احتياجات الحاضر والمستقبل لأهالي المحافظة بمشيئة الله.

بلدية الليث منصة تويتر

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بعد اختراقه.. بلدية الليث تستعيد حسابها في "تويتر"
سبق

استعادت بلدية الليث اليوم الثلاثاء، حسابها الرسمي في منصة "تويتر"، بعد أن كان قد تم اختراقه قبل ما يقارب الشهر، والاستيلاء عليه من قِبَل شخص مجهول.

وقد أوضح رئيس البلدية المهندس عبدالعزيز المالكي، أنه قد تم استرجاع الحساب الرسمي للبلدية على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر"؛ وذلك بعد أن تم اختراقه خلال الفترة الماضية.

وقدّم المالكي جزيل الشكر والعرفان لكل من ساهم في استرجاع الحساب؛ منوهًا للجميع بأن هذا الحساب هو عبارة عن منصة تفاعلية تهدف إلى استعراض منجزات البلدية من ناحية، وتفعيل دور المشاركة المجتمعية من خلال استقبال آراء واستفسارات وشكاوى أهالي محافظة الليث من جهة أخرى؛ مما سيساهم في تلبية احتياجات الحاضر والمستقبل لأهالي المحافظة بمشيئة الله.

09 مارس 2021 - 25 رجب 1442
03:32 PM

بعد اختراقه.. بلدية الليث تستعيد حسابها في "تويتر"

عبدالعزيز المالكي: يشكّل منصةً تفاعلية لاستعراض منجزاتنا

A A A
عوض الفهمي - الليث
0
212

استعادت بلدية الليث اليوم الثلاثاء، حسابها الرسمي في منصة "تويتر"، بعد أن كان قد تم اختراقه قبل ما يقارب الشهر، والاستيلاء عليه من قِبَل شخص مجهول.

وقد أوضح رئيس البلدية المهندس عبدالعزيز المالكي، أنه قد تم استرجاع الحساب الرسمي للبلدية على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر"؛ وذلك بعد أن تم اختراقه خلال الفترة الماضية.

وقدّم المالكي جزيل الشكر والعرفان لكل من ساهم في استرجاع الحساب؛ منوهًا للجميع بأن هذا الحساب هو عبارة عن منصة تفاعلية تهدف إلى استعراض منجزات البلدية من ناحية، وتفعيل دور المشاركة المجتمعية من خلال استقبال آراء واستفسارات وشكاوى أهالي محافظة الليث من جهة أخرى؛ مما سيساهم في تلبية احتياجات الحاضر والمستقبل لأهالي المحافظة بمشيئة الله.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,867
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,064
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
28,761
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,198

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

كانت وما زالت!

كانت وما زالت!

سعد آل حماد
ضحايا التستر!!!

ضحايا التستر!!!

عبدالغني الشيخ
الضرورة المُهمَلة!

الضرورة المُهمَلة!

مها الجبر
فرصة أخيرة لتصحيح أوضاع المتسترين

فرصة أخيرة لتصحيح أوضاع المتسترين

علي آل شرمة
محمد بن سلمان مشغول ..

محمد بن سلمان مشغول ..

إبراهيم الحازمي
هيئة الصحة العامة.. ورياح التطوير

هيئة الصحة العامة.. ورياح التطوير

عبدالرحمن القحطاني
هيئة الزكاة والدخل وضبط السوق

هيئة الزكاة والدخل وضبط السوق

يحيى فقيهي
أيقونة الابتزاز..!

أيقونة الابتزاز..!

ماجد البريكان
الإعلام بين الجودة والمحسوبية!!

الإعلام بين الجودة والمحسوبية!!

غسان محمد عسيلان
أظن وأتوقع وربما!

أظن وأتوقع وربما!

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة