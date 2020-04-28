وقالت وزارة الصحة: تسجيل (82) حالة إصابة جديدة بمرض فيروس #كورونا (#كوفيد19)؛ منها (40) حالة لعُمانيين و(42) حالة لغير عُمانيين، وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في #السلطنة (2131) حالة، وعدد الوفيات (10)، وتود الوزارة التأكيد أن (364) حالة تماثلت للشفاء.

أعلنت سلطنة عُمان، اليوم الثلاثاء، تسجيل 82 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع الإجمالي إلى 2131 حالة.

82 إصابة جديدة بكورونا ترفع الإجمالي إلى 2131 بسلطنة عُمان صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-04-28 أعلنت سلطنة عُمان، اليوم الثلاثاء، تسجيل 82 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع الإجمالي إلى 2131 حالة. وقالت وزارة الصحة: تسجيل (82) حالة إصابة جديدة بمرض فيروس #كورونا (#كوفيد19)؛ منها (40) حالة لعُمانيين و(42) حالة لغير عُمانيين، وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في #السلطنة (2131) حالة، وعدد الوفيات (10)، وتود الوزارة التأكيد أن (364) حالة تماثلت للشفاء.

28 إبريل 2020 - 5 رمضان 1441 11:23 AM

82 إصابة جديدة بكورونا ترفع الإجمالي إلى 2131 بسلطنة عُمان بينها 40 حالة لمواطنين.. عدد الوفيات 10 والمتعافين 364 حالة





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أعلنت سلطنة عُمان، اليوم الثلاثاء، تسجيل 82 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع الإجمالي إلى 2131 حالة.

وقالت وزارة الصحة: تسجيل (82) حالة إصابة جديدة بمرض فيروس #كورونا (#كوفيد19)؛ منها (40) حالة لعُمانيين و(42) حالة لغير عُمانيين، وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في #السلطنة (2131) حالة، وعدد الوفيات (10)، وتود الوزارة التأكيد أن (364) حالة تماثلت للشفاء.