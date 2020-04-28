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82 إصابة جديدة بكورونا ترفع الإجمالي إلى 2131 بسلطنة عُمان

بينها 40 حالة لمواطنين.. عدد الوفيات 10 والمتعافين 364 حالة

أعلنت سلطنة عُمان، اليوم الثلاثاء، تسجيل 82 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع الإجمالي إلى 2131 حالة.

وقالت وزارة الصحة: تسجيل (82) حالة إصابة جديدة بمرض فيروس #كورونا (#كوفيد19)؛ منها (40) حالة لعُمانيين و(42) حالة لغير عُمانيين، وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في #السلطنة (2131) حالة، وعدد الوفيات (10)، وتود الوزارة التأكيد أن (364) حالة تماثلت للشفاء.

سلطنة عمان فيروس كورونا الجديد

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82 إصابة جديدة بكورونا ترفع الإجمالي إلى 2131 بسلطنة عُمان
سبق

أعلنت سلطنة عُمان، اليوم الثلاثاء، تسجيل 82 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع الإجمالي إلى 2131 حالة.

وقالت وزارة الصحة: تسجيل (82) حالة إصابة جديدة بمرض فيروس #كورونا (#كوفيد19)؛ منها (40) حالة لعُمانيين و(42) حالة لغير عُمانيين، وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في #السلطنة (2131) حالة، وعدد الوفيات (10)، وتود الوزارة التأكيد أن (364) حالة تماثلت للشفاء.

28 إبريل 2020 - 5 رمضان 1441
11:23 AM

82 إصابة جديدة بكورونا ترفع الإجمالي إلى 2131 بسلطنة عُمان

بينها 40 حالة لمواطنين.. عدد الوفيات 10 والمتعافين 364 حالة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت سلطنة عُمان، اليوم الثلاثاء، تسجيل 82 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع الإجمالي إلى 2131 حالة.

وقالت وزارة الصحة: تسجيل (82) حالة إصابة جديدة بمرض فيروس #كورونا (#كوفيد19)؛ منها (40) حالة لعُمانيين و(42) حالة لغير عُمانيين، وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في #السلطنة (2131) حالة، وعدد الوفيات (10)، وتود الوزارة التأكيد أن (364) حالة تماثلت للشفاء.

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