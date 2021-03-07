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"التجارة" ترصد اليوم 6 مخالفات للإجراءات الاحترازية من كورونا بمكة

خلال 73 زيارة تفتيشية على المولات وورش وخدمات السيارات

نفذت الفرق الرقابية بوزارة التجارة بمكة المكرمة، اليوم، ٧٣ زيارة تفتيشية خلال جولاتها الرقابية اليوم على المولات ومراكز وورش صيانة وخدمة السيارات والمراكز التجارية؛ للتأكد من التزام تلك المنشآت بتطبيق الاشتراطات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19)، وتم ضبط ٦ مخالفات للإجراءات الاحترازية.

وأكدت الوزارة استمرار جولاتها الرقابية على المنشآت التجارية للتأكد من التزامها بالاشتراطات والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، للحد من تفشي فيروس كورونا والتزامها بأنظمة الوزارة لحماية المستهلك.

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"التجارة" ترصد اليوم 6 مخالفات للإجراءات الاحترازية من كورونا بمكة
سبق

نفذت الفرق الرقابية بوزارة التجارة بمكة المكرمة، اليوم، ٧٣ زيارة تفتيشية خلال جولاتها الرقابية اليوم على المولات ومراكز وورش صيانة وخدمة السيارات والمراكز التجارية؛ للتأكد من التزام تلك المنشآت بتطبيق الاشتراطات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19)، وتم ضبط ٦ مخالفات للإجراءات الاحترازية.

وأكدت الوزارة استمرار جولاتها الرقابية على المنشآت التجارية للتأكد من التزامها بالاشتراطات والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، للحد من تفشي فيروس كورونا والتزامها بأنظمة الوزارة لحماية المستهلك.

07 مارس 2021 - 23 رجب 1442
05:30 PM

"التجارة" ترصد اليوم 6 مخالفات للإجراءات الاحترازية من كورونا بمكة

خلال 73 زيارة تفتيشية على المولات وورش وخدمات السيارات

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عبدالله الراجحي - مكة المكرمة
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607

نفذت الفرق الرقابية بوزارة التجارة بمكة المكرمة، اليوم، ٧٣ زيارة تفتيشية خلال جولاتها الرقابية اليوم على المولات ومراكز وورش صيانة وخدمة السيارات والمراكز التجارية؛ للتأكد من التزام تلك المنشآت بتطبيق الاشتراطات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19)، وتم ضبط ٦ مخالفات للإجراءات الاحترازية.

وأكدت الوزارة استمرار جولاتها الرقابية على المنشآت التجارية للتأكد من التزامها بالاشتراطات والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، للحد من تفشي فيروس كورونا والتزامها بأنظمة الوزارة لحماية المستهلك.

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