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فلكية جدة: مثلث سماوي يزيّن سماء السعودية.. الليلة

أبو زاهرة: سيظهر كنقطة بيضاء ساطعة للراصد بالعين المجردة

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبوزاهرة، إنه سيرصد بسماء السعودية والوطن العربي قبل منتصف الليل؛ اليوم الأحد 27 يونيو 2021، انتظام القمر الأحدب المتناقص في مثلث سماوي مع كوكبَي المشتري وزحل باتجاه الأفق الجنوب الشرقي، وهي فرصة للتصوير.

وأضاف: المشتري أكثر لمعاناً من زحل، فالمشتري رابع ألمع جسم في قبة السماء بعد الشمس والقمر والزهرة، وسيظهر كنقطة بيضاء ساطعة للراصد بالعين المجرّدة وعند رصده من خلال المنظار أو تلسكوب صغير سيشاهد قرص الكوكب وحوله أقماره الأربعة الكبيرة التي تُعرف باسم "أقمار غاليلو"، وهي: غانميد، كاليستو، يوروبا، أيوا، حيث تظهر كنقاط ضوئية صغيرة قرب المشتري.

أما كوكب زحل فسيظهر للعين المجردة كنقطة ضوئية ذهبية خافتة، ومن خلال تلسكوب صغير يمكن رؤية حلقاته التي بلغت أقصى ميلانها باتجاه الأرض في أكتوبر 2017 وجانبها الشمالي في قمة وضوحه.

وتابع: خلال بقية الليل ستنتقل هذه الأجسام جميعاً ظاهرياً نحو الغرب نتيجة دوران الأرض حول محورها، ولكن الحركة الحقيقية للقمر هي نحو الشرق بالنسبة للنجوم.

وأردف: بمراقبة موقع القمر في الوقت نفس كل يوم سيلاحظ بأن حركته تكون نحو الشرق بالنسبة للنجوم والكواكب، لذلك في اليوم التالي سيلاحظ أن القمر قد أصبح أقرب للمشتري نحو الشرق، وهي حركته الطبيعية في مداره حول الأرض.

فلكية جدة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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فلكية جدة: مثلث سماوي يزيّن سماء السعودية.. الليلة
سبق

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبوزاهرة، إنه سيرصد بسماء السعودية والوطن العربي قبل منتصف الليل؛ اليوم الأحد 27 يونيو 2021، انتظام القمر الأحدب المتناقص في مثلث سماوي مع كوكبَي المشتري وزحل باتجاه الأفق الجنوب الشرقي، وهي فرصة للتصوير.

وأضاف: المشتري أكثر لمعاناً من زحل، فالمشتري رابع ألمع جسم في قبة السماء بعد الشمس والقمر والزهرة، وسيظهر كنقطة بيضاء ساطعة للراصد بالعين المجرّدة وعند رصده من خلال المنظار أو تلسكوب صغير سيشاهد قرص الكوكب وحوله أقماره الأربعة الكبيرة التي تُعرف باسم "أقمار غاليلو"، وهي: غانميد، كاليستو، يوروبا، أيوا، حيث تظهر كنقاط ضوئية صغيرة قرب المشتري.

أما كوكب زحل فسيظهر للعين المجردة كنقطة ضوئية ذهبية خافتة، ومن خلال تلسكوب صغير يمكن رؤية حلقاته التي بلغت أقصى ميلانها باتجاه الأرض في أكتوبر 2017 وجانبها الشمالي في قمة وضوحه.

وتابع: خلال بقية الليل ستنتقل هذه الأجسام جميعاً ظاهرياً نحو الغرب نتيجة دوران الأرض حول محورها، ولكن الحركة الحقيقية للقمر هي نحو الشرق بالنسبة للنجوم.

وأردف: بمراقبة موقع القمر في الوقت نفس كل يوم سيلاحظ بأن حركته تكون نحو الشرق بالنسبة للنجوم والكواكب، لذلك في اليوم التالي سيلاحظ أن القمر قد أصبح أقرب للمشتري نحو الشرق، وهي حركته الطبيعية في مداره حول الأرض.

27 يونيو 2021 - 17 ذو القعدة 1442
10:15 AM

فلكية جدة: مثلث سماوي يزيّن سماء السعودية.. الليلة

أبو زاهرة: سيظهر كنقطة بيضاء ساطعة للراصد بالعين المجردة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبوزاهرة، إنه سيرصد بسماء السعودية والوطن العربي قبل منتصف الليل؛ اليوم الأحد 27 يونيو 2021، انتظام القمر الأحدب المتناقص في مثلث سماوي مع كوكبَي المشتري وزحل باتجاه الأفق الجنوب الشرقي، وهي فرصة للتصوير.

وأضاف: المشتري أكثر لمعاناً من زحل، فالمشتري رابع ألمع جسم في قبة السماء بعد الشمس والقمر والزهرة، وسيظهر كنقطة بيضاء ساطعة للراصد بالعين المجرّدة وعند رصده من خلال المنظار أو تلسكوب صغير سيشاهد قرص الكوكب وحوله أقماره الأربعة الكبيرة التي تُعرف باسم "أقمار غاليلو"، وهي: غانميد، كاليستو، يوروبا، أيوا، حيث تظهر كنقاط ضوئية صغيرة قرب المشتري.

أما كوكب زحل فسيظهر للعين المجردة كنقطة ضوئية ذهبية خافتة، ومن خلال تلسكوب صغير يمكن رؤية حلقاته التي بلغت أقصى ميلانها باتجاه الأرض في أكتوبر 2017 وجانبها الشمالي في قمة وضوحه.

وتابع: خلال بقية الليل ستنتقل هذه الأجسام جميعاً ظاهرياً نحو الغرب نتيجة دوران الأرض حول محورها، ولكن الحركة الحقيقية للقمر هي نحو الشرق بالنسبة للنجوم.

وأردف: بمراقبة موقع القمر في الوقت نفس كل يوم سيلاحظ بأن حركته تكون نحو الشرق بالنسبة للنجوم والكواكب، لذلك في اليوم التالي سيلاحظ أن القمر قد أصبح أقرب للمشتري نحو الشرق، وهي حركته الطبيعية في مداره حول الأرض.

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