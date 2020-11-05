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بجوائز 60 ألف ريال.. "الاتحاد السعودي للهجن" يطلق "مسابقة رماح للمعلقين"

مخصصة للمواطنين بشروط محددة بينها ألا يقل عمر المتقدم عن 15 عامًا

أطلق الاتحاد السعودي للهجن، اليوم الخميس، مسابقة رماح للمعلقين؛ لتشجيع ودعم الموهوبين على الإبداع والعطاء، وإعداد كوادر وطنية متخصصة في مجال التعليق على رياضة الهجن.

وبيّن الاتحاد أن المسابقة تنطلق متزامنة مع سباق رماح للهجن؛ حيث تبلغ جوائزها 60 ألف ريال.

ونوّه الاتحاد السعودي للهجن بأن المسابقة مخصصة للمواطنين، واشترط ألا يقل عمر المتقدم عن 15 عامًا؛ حيث أوضح أن على المتقدمين للمسابقة إرسال فيديو لا تتجاوز مدته 4 دقائق تعليقًا على أحد سباقات رياضة الهجن، والتعليق في حدود الإبداع وتوظيف أغراض الشعر في رياضة الهجن، دون أي تجريح في المشاركين أو مطاياهم.

وأضاف الاتحاد أن على المتقدمين إرفاق صورة من بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول، وصورة شخصية للمتقدم، وترسل المشاركات متضمنة رقم هاتف للتواصل عن طريق البريد الإلكتروني voice@scrf.sa في مدة أقصاها نهاية يوم الاثنين المقبل.

وحدد الاتحاد السعودي للهجن، اليوم الخميس موعدًا لانطلاق استقبال المشاركات حتى الاثنين المقبل 9/ 11/ 2020؛ على أن تعلن لجنة التحكيم أسماء المتأهلين للمرحلة الختامية يوم السبت 14/ 11/ 2020.

يُذكر أن الاتحاد السعودي للهجن أطلق نسختين لمسابقة المعلقين كانت النسخة الثانية بالتزامن مع سباق النعيرية للهجن تحت مسمى مسابقة النعيرية للمعلقين، فاز فيها المعلقون علي السحيمي بالمركز الأول، وسعد الشمري بالمركز الثاني، ورائد الجهني بالمركز الثالث.

الاتحاد السعودي للهجن

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بجوائز 60 ألف ريال.. "الاتحاد السعودي للهجن" يطلق "مسابقة رماح للمعلقين"
سبق

أطلق الاتحاد السعودي للهجن، اليوم الخميس، مسابقة رماح للمعلقين؛ لتشجيع ودعم الموهوبين على الإبداع والعطاء، وإعداد كوادر وطنية متخصصة في مجال التعليق على رياضة الهجن.

وبيّن الاتحاد أن المسابقة تنطلق متزامنة مع سباق رماح للهجن؛ حيث تبلغ جوائزها 60 ألف ريال.

ونوّه الاتحاد السعودي للهجن بأن المسابقة مخصصة للمواطنين، واشترط ألا يقل عمر المتقدم عن 15 عامًا؛ حيث أوضح أن على المتقدمين للمسابقة إرسال فيديو لا تتجاوز مدته 4 دقائق تعليقًا على أحد سباقات رياضة الهجن، والتعليق في حدود الإبداع وتوظيف أغراض الشعر في رياضة الهجن، دون أي تجريح في المشاركين أو مطاياهم.

وأضاف الاتحاد أن على المتقدمين إرفاق صورة من بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول، وصورة شخصية للمتقدم، وترسل المشاركات متضمنة رقم هاتف للتواصل عن طريق البريد الإلكتروني voice@scrf.sa في مدة أقصاها نهاية يوم الاثنين المقبل.

وحدد الاتحاد السعودي للهجن، اليوم الخميس موعدًا لانطلاق استقبال المشاركات حتى الاثنين المقبل 9/ 11/ 2020؛ على أن تعلن لجنة التحكيم أسماء المتأهلين للمرحلة الختامية يوم السبت 14/ 11/ 2020.

يُذكر أن الاتحاد السعودي للهجن أطلق نسختين لمسابقة المعلقين كانت النسخة الثانية بالتزامن مع سباق النعيرية للهجن تحت مسمى مسابقة النعيرية للمعلقين، فاز فيها المعلقون علي السحيمي بالمركز الأول، وسعد الشمري بالمركز الثاني، ورائد الجهني بالمركز الثالث.

05 نوفمبر 2020 - 19 ربيع الأول 1442
01:20 PM

بجوائز 60 ألف ريال.. "الاتحاد السعودي للهجن" يطلق "مسابقة رماح للمعلقين"

مخصصة للمواطنين بشروط محددة بينها ألا يقل عمر المتقدم عن 15 عامًا

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نافل السبيعي - الرياض
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أطلق الاتحاد السعودي للهجن، اليوم الخميس، مسابقة رماح للمعلقين؛ لتشجيع ودعم الموهوبين على الإبداع والعطاء، وإعداد كوادر وطنية متخصصة في مجال التعليق على رياضة الهجن.

وبيّن الاتحاد أن المسابقة تنطلق متزامنة مع سباق رماح للهجن؛ حيث تبلغ جوائزها 60 ألف ريال.

ونوّه الاتحاد السعودي للهجن بأن المسابقة مخصصة للمواطنين، واشترط ألا يقل عمر المتقدم عن 15 عامًا؛ حيث أوضح أن على المتقدمين للمسابقة إرسال فيديو لا تتجاوز مدته 4 دقائق تعليقًا على أحد سباقات رياضة الهجن، والتعليق في حدود الإبداع وتوظيف أغراض الشعر في رياضة الهجن، دون أي تجريح في المشاركين أو مطاياهم.

وأضاف الاتحاد أن على المتقدمين إرفاق صورة من بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول، وصورة شخصية للمتقدم، وترسل المشاركات متضمنة رقم هاتف للتواصل عن طريق البريد الإلكتروني voice@scrf.sa في مدة أقصاها نهاية يوم الاثنين المقبل.

وحدد الاتحاد السعودي للهجن، اليوم الخميس موعدًا لانطلاق استقبال المشاركات حتى الاثنين المقبل 9/ 11/ 2020؛ على أن تعلن لجنة التحكيم أسماء المتأهلين للمرحلة الختامية يوم السبت 14/ 11/ 2020.

يُذكر أن الاتحاد السعودي للهجن أطلق نسختين لمسابقة المعلقين كانت النسخة الثانية بالتزامن مع سباق النعيرية للهجن تحت مسمى مسابقة النعيرية للمعلقين، فاز فيها المعلقون علي السحيمي بالمركز الأول، وسعد الشمري بالمركز الثاني، ورائد الجهني بالمركز الثالث.

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