"الفدغم" يحتفل بزواج ابنه "طارق" بالرياض

احتفل محمد بن فروان الفدغم؛ بزواج ابنه "طارق"؛ أمس الخميس، في قاعة درة المملكة بالرياض.
حضر الحفل عددٌ من المشايخ والأهالي والأقرباء.. تهانينا وألف مبروك.
احتفل محمد بن فروان الفدغم؛ بزواج ابنه "طارق"؛ أمس الخميس، في قاعة درة المملكة بالرياض.
حضر الحفل عددٌ من المشايخ والأهالي والأقرباء.. تهانينا وألف مبروك.
احتفل محمد بن فروان الفدغم؛ بزواج ابنه "طارق"؛ أمس الخميس، في قاعة درة المملكة بالرياض.
حضر الحفل عددٌ من المشايخ والأهالي والأقرباء.. تهانينا وألف مبروك.
احتفل محمد بن فروان الفدغم؛ بزواج ابنه "طارق"؛ أمس الخميس، في قاعة درة المملكة بالرياض.
حضر الحفل عددٌ من المشايخ والأهالي والأقرباء.. تهانينا وألف مبروك.