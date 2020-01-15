الأرصاد تنبّه من أتربة مثارة على نجران.. و"المدني": احذروا

تحد من مدى الرؤية وتستمر حتى السابعة مساء وتُصحب برياح

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من نشاط في الرياح السطحية؛ مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار والحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات: (بدر الجنوب، ثار، حبونا، يدمة، خباش، شرورة)، تستمر حتى الساعة الـ7 مساءً.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميعَ إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات؛ خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.