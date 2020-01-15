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الأرصاد تنبّه من أتربة مثارة على نجران.. و"المدني": احذروا

تحد من مدى الرؤية وتستمر حتى السابعة مساء وتُصحب برياح

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من نشاط في الرياح السطحية؛ مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار والحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات: (بدر الجنوب، ثار، حبونا، يدمة، خباش، شرورة)، تستمر حتى الساعة الـ7 مساءً.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميعَ إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات؛ خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.

الأرصاد حالة الطقس رياح مثيرة للأتربة نجران الدفاع المدني

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الأرصاد تنبّه من أتربة مثارة على نجران.. و"المدني": احذروا
سبق

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من نشاط في الرياح السطحية؛ مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار والحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات: (بدر الجنوب، ثار، حبونا، يدمة، خباش، شرورة)، تستمر حتى الساعة الـ7 مساءً.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميعَ إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات؛ خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.

15 يناير 2020 - 20 جمادى الأول 1441
09:16 AM

الأرصاد تنبّه من أتربة مثارة على نجران.. و"المدني": احذروا

تحد من مدى الرؤية وتستمر حتى السابعة مساء وتُصحب برياح

أرشيفية
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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نجران
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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من نشاط في الرياح السطحية؛ مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار والحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات: (بدر الجنوب، ثار، حبونا، يدمة، خباش، شرورة)، تستمر حتى الساعة الـ7 مساءً.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميعَ إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات؛ خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.

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