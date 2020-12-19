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الولايات المتحدة تسجل 403,359 إصابة مؤكدة و2,756 وفاة بـ"كورونا"

إجمالي الإصابات تجاوز 17 مليونًا والوفيات 312,636 حالة

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 403,359 إصابة مؤكدة و2,756 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.

ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 17,391,270 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 312,636 حالة وفاة.

أمريكا فيروس كورونا الجديد الولايات المتحدة الأمريكية

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الولايات المتحدة تسجل 403,359 إصابة مؤكدة و2,756 وفاة بـ"كورونا"
سبق

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 403,359 إصابة مؤكدة و2,756 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.

ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 17,391,270 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 312,636 حالة وفاة.

19 ديسمبر 2020 - 4 جمادى الأول 1442
10:19 PM

الولايات المتحدة تسجل 403,359 إصابة مؤكدة و2,756 وفاة بـ"كورونا"

إجمالي الإصابات تجاوز 17 مليونًا والوفيات 312,636 حالة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - واشنطن
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سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 403,359 إصابة مؤكدة و2,756 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.

ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 17,391,270 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 312,636 حالة وفاة.

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