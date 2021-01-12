يُشار إلى أنه من ضمن التعديلات والإضافات كانت موادّ بشأن استقالة العامل وغيرها من التعديلات.

‫ وقال وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي، إن التعديلات تسهم في تطوير ودعم وإصلاح سوق العمل لتنمية القطاع الخاص وإيجاد بيئة عمل مثالية بما يسهم في تحقيق أهداف الوزارة وإستراتيجية سوق العمل في ضوء رؤية المملكة 2030.

طرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مشروع تعديلات مقترحة على نظام العمل، وذلك لاستطلاع الرأي حولها.

تعديلات مقترحة على نظام العمل.. تعرَّف على تفاصيلها عبدالله البرقاوي سبق 2021-01-12 طرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مشروع تعديلات مقترحة على نظام العمل، وذلك لاستطلاع الرأي حولها. ‫ وقال وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي، إن التعديلات تسهم في تطوير ودعم وإصلاح سوق العمل لتنمية القطاع الخاص وإيجاد بيئة عمل مثالية بما يسهم في تحقيق أهداف الوزارة وإستراتيجية سوق العمل في ضوء رؤية المملكة 2030. يُشار إلى أنه من ضمن التعديلات والإضافات كانت موادّ بشأن استقالة العامل وغيرها من التعديلات.

12 يناير 2021 - 28 جمادى الأول 1442 12:24 PM

تعديلات مقترحة على نظام العمل.. تعرَّف على تفاصيلها تسهم في تطوير ودعم وإصلاح السوق لتنمية القطاع الخاص





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طرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مشروع تعديلات مقترحة على نظام العمل، وذلك لاستطلاع الرأي حولها.

‫ وقال وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي، إن التعديلات تسهم في تطوير ودعم وإصلاح سوق العمل لتنمية القطاع الخاص وإيجاد بيئة عمل مثالية بما يسهم في تحقيق أهداف الوزارة وإستراتيجية سوق العمل في ضوء رؤية المملكة 2030.

يُشار إلى أنه من ضمن التعديلات والإضافات كانت موادّ بشأن استقالة العامل وغيرها من التعديلات.