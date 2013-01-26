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"الحقيل" يصدر قرارًا بتشكيل مجلس إدارة مؤقت لـ"هيئة المقاولين"

الهيئة عبّرت عن شكرها لأعضاء مجلس الإدارة السابق على جهودهم

أعلنت الهيئة السعودية للمقاولين اليوم، عن صدور قرار وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، بتشكيل مجلس إدارة مؤقت للقيام بصلاحيات مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين.

ورحّبت الهيئة بأعضاء مجلس الإدارة المؤقت الجديد متمنية لهم التوفيق، وعبّرت عن شكرها لأعضاء مجلس الإدارة السابق على جهودهم خلال الفترة الماضية.

وقالت الهيئة في حسابها على "تويتر": إن المجلس المؤقت جاء على النحو التالي:

1- خالد بن مساعد السيف- رئيسًا.

2- عبدالرزاق بن صبحي العوجان- نائبًا للرئيس.

3- مهند بن قصي العزاوي- عضوًا.

4- بدر بن غرم الله الزهراني- عضوًا.

5- خالد بن محمد العمودي- عضوًا.

6- سليمان بن سليم الحربي- عضوًا.

7- مجدي بن محمد حريري- عضوًا.

8- رامي بن خالد التركي- عضوًا.

9- أحمد بن مطير البلوي- عضوًا.

10- حسن بن عصام قباني- عضوًا.

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"الحقيل" يصدر قرارًا بتشكيل مجلس إدارة مؤقت لـ"هيئة المقاولين"
سبق

أعلنت الهيئة السعودية للمقاولين اليوم، عن صدور قرار وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، بتشكيل مجلس إدارة مؤقت للقيام بصلاحيات مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين.

ورحّبت الهيئة بأعضاء مجلس الإدارة المؤقت الجديد متمنية لهم التوفيق، وعبّرت عن شكرها لأعضاء مجلس الإدارة السابق على جهودهم خلال الفترة الماضية.

وقالت الهيئة في حسابها على "تويتر": إن المجلس المؤقت جاء على النحو التالي:

1- خالد بن مساعد السيف- رئيسًا.

2- عبدالرزاق بن صبحي العوجان- نائبًا للرئيس.

3- مهند بن قصي العزاوي- عضوًا.

4- بدر بن غرم الله الزهراني- عضوًا.

5- خالد بن محمد العمودي- عضوًا.

6- سليمان بن سليم الحربي- عضوًا.

7- مجدي بن محمد حريري- عضوًا.

8- رامي بن خالد التركي- عضوًا.

9- أحمد بن مطير البلوي- عضوًا.

10- حسن بن عصام قباني- عضوًا.

26 يناير 2021 - 13 جمادى الآخر 1442
10:13 AM

"الحقيل" يصدر قرارًا بتشكيل مجلس إدارة مؤقت لـ"هيئة المقاولين"

الهيئة عبّرت عن شكرها لأعضاء مجلس الإدارة السابق على جهودهم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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2,267

أعلنت الهيئة السعودية للمقاولين اليوم، عن صدور قرار وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، بتشكيل مجلس إدارة مؤقت للقيام بصلاحيات مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين.

ورحّبت الهيئة بأعضاء مجلس الإدارة المؤقت الجديد متمنية لهم التوفيق، وعبّرت عن شكرها لأعضاء مجلس الإدارة السابق على جهودهم خلال الفترة الماضية.

وقالت الهيئة في حسابها على "تويتر": إن المجلس المؤقت جاء على النحو التالي:

1- خالد بن مساعد السيف- رئيسًا.

2- عبدالرزاق بن صبحي العوجان- نائبًا للرئيس.

3- مهند بن قصي العزاوي- عضوًا.

4- بدر بن غرم الله الزهراني- عضوًا.

5- خالد بن محمد العمودي- عضوًا.

6- سليمان بن سليم الحربي- عضوًا.

7- مجدي بن محمد حريري- عضوًا.

8- رامي بن خالد التركي- عضوًا.

9- أحمد بن مطير البلوي- عضوًا.

10- حسن بن عصام قباني- عضوًا.

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