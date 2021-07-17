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الدفاع المدني يدعو لتوخي الحيطة لاحتمالية استمرار هطول الأمطار على بعض مناطق السعودية

من اليوم السبت حتى الخميس المقبل

دعت المديرية العامة للدفاع المدني، وفقًا لما ورد إليها من المركز الوطني للأرصاد من هطول الأمطار الرعدية - بمشيئة الله - ابتداء من اليوم السبت حتى الخميس المقبل على أجزاء من مناطق السعودية، إلى توخي الحيطة والحذر.

وتتأثر من جراء هذه الأمطار من يوم السبت إلى الخميس مناطق (جازان، عسير ونجران) بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، ورياح نشطة السرعة، قد تؤدي إلى جريان السيول. ويُتوقَّع أن يمتد تأثيرها من يوم السبت إلى الثلاثاء بأمطار متوسطة قد تصل إلى غزيرة على مناطق (الرياض، والشرقية)، فيما ستتأثر من يوم الأحد حتى يوم الخميس مناطق (الباحة، ومكة المكرمة) بأمطار متوسطة في مجملها، فيما ستتأثر -بمشيئة الله- من يوم الأحد حتى يوم الأربعاء (المشاعر المقدسة) بأمطار خفيفة إلى متوسطة.

وأهابت المديرية العامة بالجميع لتوخي الحذر والحيطة من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، ودعت للابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي حفاظًا على سلامتهم.

الدفاع المدني أمطار حالة الطقس الأرصاد سيول المركز الوطني للأرصاد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الدفاع المدني يدعو لتوخي الحيطة لاحتمالية استمرار هطول الأمطار على بعض مناطق السعودية
سبق

دعت المديرية العامة للدفاع المدني، وفقًا لما ورد إليها من المركز الوطني للأرصاد من هطول الأمطار الرعدية - بمشيئة الله - ابتداء من اليوم السبت حتى الخميس المقبل على أجزاء من مناطق السعودية، إلى توخي الحيطة والحذر.

وتتأثر من جراء هذه الأمطار من يوم السبت إلى الخميس مناطق (جازان، عسير ونجران) بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، ورياح نشطة السرعة، قد تؤدي إلى جريان السيول. ويُتوقَّع أن يمتد تأثيرها من يوم السبت إلى الثلاثاء بأمطار متوسطة قد تصل إلى غزيرة على مناطق (الرياض، والشرقية)، فيما ستتأثر من يوم الأحد حتى يوم الخميس مناطق (الباحة، ومكة المكرمة) بأمطار متوسطة في مجملها، فيما ستتأثر -بمشيئة الله- من يوم الأحد حتى يوم الأربعاء (المشاعر المقدسة) بأمطار خفيفة إلى متوسطة.

وأهابت المديرية العامة بالجميع لتوخي الحذر والحيطة من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، ودعت للابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي حفاظًا على سلامتهم.

17 يوليو 2021 - 7 ذو الحجة 1442
10:49 PM

الدفاع المدني يدعو لتوخي الحيطة لاحتمالية استمرار هطول الأمطار على بعض مناطق السعودية

من اليوم السبت حتى الخميس المقبل

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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دعت المديرية العامة للدفاع المدني، وفقًا لما ورد إليها من المركز الوطني للأرصاد من هطول الأمطار الرعدية - بمشيئة الله - ابتداء من اليوم السبت حتى الخميس المقبل على أجزاء من مناطق السعودية، إلى توخي الحيطة والحذر.

وتتأثر من جراء هذه الأمطار من يوم السبت إلى الخميس مناطق (جازان، عسير ونجران) بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، ورياح نشطة السرعة، قد تؤدي إلى جريان السيول. ويُتوقَّع أن يمتد تأثيرها من يوم السبت إلى الثلاثاء بأمطار متوسطة قد تصل إلى غزيرة على مناطق (الرياض، والشرقية)، فيما ستتأثر من يوم الأحد حتى يوم الخميس مناطق (الباحة، ومكة المكرمة) بأمطار متوسطة في مجملها، فيما ستتأثر -بمشيئة الله- من يوم الأحد حتى يوم الأربعاء (المشاعر المقدسة) بأمطار خفيفة إلى متوسطة.

وأهابت المديرية العامة بالجميع لتوخي الحذر والحيطة من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، ودعت للابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي حفاظًا على سلامتهم.

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