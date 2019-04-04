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لقاء مفتوح مع "الفوزان" بجامع الرحمانية في الرياض غدًا

بعد صلاة المغرب.. وضمن البرامج الدعوية للشؤون الإسلامية

تنظم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد -ممثلة في فرع الوزارة بمنطقة الرياض- يوم غد الجمعة التاسع والعشرين من شهر رجب 1440هـ، لقاءً علميًّا مفتوحًا مع عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، بجامع الرحمانية بمدينة الرياض، بعد صلاة المغرب، ضمن البرامج الدعوية التي تواصل الوزارة تنفيذها بمختلف مناطق ومحافظات المملكة.

ويستقبل الشيخ الفوزان -خلال اللقاء- أسئلة المواطنين فيما يتعلق بالمسائل العقدية والفقهية، والنوازل العصرية، وسيتم نقل اللقاء عبر حساب الجامع في "تويتر"، كما أعلنت الوزارة عبر منصاتها الإعلامية المتنوعة عن اللقاء؛ مستحثّة الجميع لحضوره والاستفادة مما يُطرح فيه من مسائل تهم المسلم.

ويأتي هذه اللقاء في إطار الجهود المتواصلة التي تقدّمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لاستعراض المسائل العقدية والفقيهة، والنوازل العصرية؛ من خلال برامجها المتنوعة التي تقام بالجوامع والمساجد، بتوجيهات ومتابعة من الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ لتحصين المجتمع من الأفكار الضالة، ومحاربة الغلو والتطرف، ونشر الوسطية والاعتدال.

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لقاء مفتوح مع "الفوزان" بجامع الرحمانية في الرياض غدًا
سبق

تنظم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد -ممثلة في فرع الوزارة بمنطقة الرياض- يوم غد الجمعة التاسع والعشرين من شهر رجب 1440هـ، لقاءً علميًّا مفتوحًا مع عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، بجامع الرحمانية بمدينة الرياض، بعد صلاة المغرب، ضمن البرامج الدعوية التي تواصل الوزارة تنفيذها بمختلف مناطق ومحافظات المملكة.

ويستقبل الشيخ الفوزان -خلال اللقاء- أسئلة المواطنين فيما يتعلق بالمسائل العقدية والفقهية، والنوازل العصرية، وسيتم نقل اللقاء عبر حساب الجامع في "تويتر"، كما أعلنت الوزارة عبر منصاتها الإعلامية المتنوعة عن اللقاء؛ مستحثّة الجميع لحضوره والاستفادة مما يُطرح فيه من مسائل تهم المسلم.

ويأتي هذه اللقاء في إطار الجهود المتواصلة التي تقدّمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لاستعراض المسائل العقدية والفقيهة، والنوازل العصرية؛ من خلال برامجها المتنوعة التي تقام بالجوامع والمساجد، بتوجيهات ومتابعة من الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ لتحصين المجتمع من الأفكار الضالة، ومحاربة الغلو والتطرف، ونشر الوسطية والاعتدال.

04 إبريل 2019 - 28 رجب 1440
11:27 AM

لقاء مفتوح مع "الفوزان" بجامع الرحمانية في الرياض غدًا

بعد صلاة المغرب.. وضمن البرامج الدعوية للشؤون الإسلامية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تنظم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد -ممثلة في فرع الوزارة بمنطقة الرياض- يوم غد الجمعة التاسع والعشرين من شهر رجب 1440هـ، لقاءً علميًّا مفتوحًا مع عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، بجامع الرحمانية بمدينة الرياض، بعد صلاة المغرب، ضمن البرامج الدعوية التي تواصل الوزارة تنفيذها بمختلف مناطق ومحافظات المملكة.

ويستقبل الشيخ الفوزان -خلال اللقاء- أسئلة المواطنين فيما يتعلق بالمسائل العقدية والفقهية، والنوازل العصرية، وسيتم نقل اللقاء عبر حساب الجامع في "تويتر"، كما أعلنت الوزارة عبر منصاتها الإعلامية المتنوعة عن اللقاء؛ مستحثّة الجميع لحضوره والاستفادة مما يُطرح فيه من مسائل تهم المسلم.

ويأتي هذه اللقاء في إطار الجهود المتواصلة التي تقدّمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لاستعراض المسائل العقدية والفقيهة، والنوازل العصرية؛ من خلال برامجها المتنوعة التي تقام بالجوامع والمساجد، بتوجيهات ومتابعة من الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ؛ لتحصين المجتمع من الأفكار الضالة، ومحاربة الغلو والتطرف، ونشر الوسطية والاعتدال.

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