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"الزهراني" يشكر القيادة بمناسبة ترقيته للـ 14

رفع المهندس عبدالله بن بخيت الزهراني، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بترقيته للمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

وعبّر المهندس عبد الله الزهراني عن اعتزازه بالثقة الملكية الكريمة، مؤكدًا أنها ستكون حافزًا له لبذل المزيد من الجهد والعطاء في خدمة الدين ثم الوطن، وتحقيق رؤى وتطلعات القيادة الرشيدة.

كما قدم شكره وتقديره لوزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبد الله الحقيل، على دعمه المستمر وثقته، سائلاً الله أن يوفقه للعمل بما يحقق رسالة الوزارة وأهدافها العامة.

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"الزهراني" يشكر القيادة بمناسبة ترقيته للـ 14
سبق

رفع المهندس عبدالله بن بخيت الزهراني، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بترقيته للمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

وعبّر المهندس عبد الله الزهراني عن اعتزازه بالثقة الملكية الكريمة، مؤكدًا أنها ستكون حافزًا له لبذل المزيد من الجهد والعطاء في خدمة الدين ثم الوطن، وتحقيق رؤى وتطلعات القيادة الرشيدة.

كما قدم شكره وتقديره لوزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبد الله الحقيل، على دعمه المستمر وثقته، سائلاً الله أن يوفقه للعمل بما يحقق رسالة الوزارة وأهدافها العامة.

24 فبراير 2021 - 12 رجب 1442
04:44 PM

"الزهراني" يشكر القيادة بمناسبة ترقيته للـ 14

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رفع المهندس عبدالله بن بخيت الزهراني، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بترقيته للمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

وعبّر المهندس عبد الله الزهراني عن اعتزازه بالثقة الملكية الكريمة، مؤكدًا أنها ستكون حافزًا له لبذل المزيد من الجهد والعطاء في خدمة الدين ثم الوطن، وتحقيق رؤى وتطلعات القيادة الرشيدة.

كما قدم شكره وتقديره لوزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبد الله الحقيل، على دعمه المستمر وثقته، سائلاً الله أن يوفقه للعمل بما يحقق رسالة الوزارة وأهدافها العامة.

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