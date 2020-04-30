النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مكة.. ضبط 127 وجبة غذائية فاسدة داخل مركبة

قدح: اتخذنا الإجراء اللازم حيال المخالف حسب الأنظمة

ضبطت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في بلدية جنوب مكة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، وجبات غذائية فاسدة محملة بمركبة غير مخصصة لذلك؛ مما عرضها للتلف والفساد.

وقال رئيس بلدية جنوب مكة الفرعية المهندس حمدي قدح: تمكنت الفرق الرقابية التابعة للبلدية من ضبط 127 وجبة غذائية فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي لسبب سوء النقل؛ حيث تم اتخاذ اللازم حيال المخالف حسب الإجراءات والأنظمة البلدية.

وأوضح "قدح" أن الفِرَق الرقابية الميدانية تكثف أعمالها في متابعة المواد الغذائية والمتعلقة بالصحة العامة، والتأكد من تطبيقها التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار جائحة كورونا، إضافة إلى متابعة مندوبي تطبيقات التوصيل، وذلك للتأكد من التزامهم بالاشتراطات، يأتي ذلك ضمن خطة وزارة الشؤون البلدية والقروية بعنوان "غذاؤكم أمانة".

وشدد "قدح" على أن الفرق الميدانية لا تتهاون في أداء واجبها حيال متابعة ورصد جميع المخالفين ووصول المنتج بصورة صحية وآمنة.

أمانة العاصمة المقدسة وجبات غذائية فاسدة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مكة.. ضبط 127 وجبة غذائية فاسدة داخل مركبة
سبق

ضبطت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في بلدية جنوب مكة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، وجبات غذائية فاسدة محملة بمركبة غير مخصصة لذلك؛ مما عرضها للتلف والفساد.

وقال رئيس بلدية جنوب مكة الفرعية المهندس حمدي قدح: تمكنت الفرق الرقابية التابعة للبلدية من ضبط 127 وجبة غذائية فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي لسبب سوء النقل؛ حيث تم اتخاذ اللازم حيال المخالف حسب الإجراءات والأنظمة البلدية.

وأوضح "قدح" أن الفِرَق الرقابية الميدانية تكثف أعمالها في متابعة المواد الغذائية والمتعلقة بالصحة العامة، والتأكد من تطبيقها التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار جائحة كورونا، إضافة إلى متابعة مندوبي تطبيقات التوصيل، وذلك للتأكد من التزامهم بالاشتراطات، يأتي ذلك ضمن خطة وزارة الشؤون البلدية والقروية بعنوان "غذاؤكم أمانة".

وشدد "قدح" على أن الفرق الميدانية لا تتهاون في أداء واجبها حيال متابعة ورصد جميع المخالفين ووصول المنتج بصورة صحية وآمنة.

30 إبريل 2020 - 7 رمضان 1441
09:17 PM

مكة.. ضبط 127 وجبة غذائية فاسدة داخل مركبة

قدح: اتخذنا الإجراء اللازم حيال المخالف حسب الأنظمة

A A A
أحمد العبدالله - مكة المكرمة
2
1,088

ضبطت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في بلدية جنوب مكة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، وجبات غذائية فاسدة محملة بمركبة غير مخصصة لذلك؛ مما عرضها للتلف والفساد.

وقال رئيس بلدية جنوب مكة الفرعية المهندس حمدي قدح: تمكنت الفرق الرقابية التابعة للبلدية من ضبط 127 وجبة غذائية فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي لسبب سوء النقل؛ حيث تم اتخاذ اللازم حيال المخالف حسب الإجراءات والأنظمة البلدية.

وأوضح "قدح" أن الفِرَق الرقابية الميدانية تكثف أعمالها في متابعة المواد الغذائية والمتعلقة بالصحة العامة، والتأكد من تطبيقها التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار جائحة كورونا، إضافة إلى متابعة مندوبي تطبيقات التوصيل، وذلك للتأكد من التزامهم بالاشتراطات، يأتي ذلك ضمن خطة وزارة الشؤون البلدية والقروية بعنوان "غذاؤكم أمانة".

وشدد "قدح" على أن الفرق الميدانية لا تتهاون في أداء واجبها حيال متابعة ورصد جميع المخالفين ووصول المنتج بصورة صحية وآمنة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,732
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
15,433
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,809
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,810

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

مَنْ ضحك على القصبي؟!

مَنْ ضحك على القصبي؟!

أحمد عجب
ماذا لو..؟

ماذا لو..؟

علاء الدين براده
التداعيات الاقتصادية والاجتماعية وصعوبات التنبؤ بالمستقبل

التداعيات الاقتصادية والاجتماعية وصعوبات التنبؤ بالمستقبل

ماجد الجوهري
إعادة المفصولين للعمل

إعادة المفصولين للعمل

أحمد عجب
اختبار الأزمة

اختبار الأزمة

سعيد آل جندب
شهر رمضان فرصة للتحول نحو الأفضل

شهر رمضان فرصة للتحول نحو الأفضل

حسن آل عمير
البخل مع سبق الإصرار والتمادي..!!

البخل مع سبق الإصرار والتمادي..!!

محمد الصيـعري
الملك يوشِّح جنود "الصحة" تاج العز

الملك يوشِّح جنود "الصحة" تاج العز

علي آل شرمة
"كورونا" وإنصاف المعلمين..!!

"كورونا" وإنصاف المعلمين..!!

ساير المنيعي
أمننا الغذائي.. كيف يتحقق في زمن كورونا؟

أمننا الغذائي.. كيف يتحقق في زمن كورونا؟

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة