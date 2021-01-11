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مركز إدارة الأزمات الصحية يستقبل وفدًا من "السعودية للكهرباء"

تم مناقشة أوجه التعاون المشترك وتبادل المعلومات والخبرات

استقبل المركز الوطني لإدارة الأزمات والكوارث الصحية اليوم فريق عمل إدارة الأزمات من الشركة السعودية للكهرباء وذلك لتبادل الخبرات والوقوف على تجربة المركز في إدارة الأحداث والتعامل مع الأزمات.

فيما رحّب منسوبو المركز الوطني لإدارة الأزمات والكوارث الصحية بالوفد وتم تقديم شرح مفصل لهم عن طبيعة عمل المركز وأهم التقنيات والأدوات والأنظمة المستخدمة.

كما تم مناقشة أوجه التعاون وتبادل المعلومات والخبرات في مجال إدارة الأزمات والكوارث.

وقد أشاد الوفد بما رأوه من إمكانات وخبرات وطنية مؤهلة في المركز الوطني لإدارة الأزمات والكوارث الصحية.

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مركز إدارة الأزمات الصحية يستقبل وفدًا من "السعودية للكهرباء"
سبق

استقبل المركز الوطني لإدارة الأزمات والكوارث الصحية اليوم فريق عمل إدارة الأزمات من الشركة السعودية للكهرباء وذلك لتبادل الخبرات والوقوف على تجربة المركز في إدارة الأحداث والتعامل مع الأزمات.

فيما رحّب منسوبو المركز الوطني لإدارة الأزمات والكوارث الصحية بالوفد وتم تقديم شرح مفصل لهم عن طبيعة عمل المركز وأهم التقنيات والأدوات والأنظمة المستخدمة.

كما تم مناقشة أوجه التعاون وتبادل المعلومات والخبرات في مجال إدارة الأزمات والكوارث.

وقد أشاد الوفد بما رأوه من إمكانات وخبرات وطنية مؤهلة في المركز الوطني لإدارة الأزمات والكوارث الصحية.

11 يناير 2021 - 27 جمادى الأول 1442
09:36 PM
اخر تعديل
11 يناير 2021 - 27 جمادى الأول 1442
11:02 PM

مركز إدارة الأزمات الصحية يستقبل وفدًا من "السعودية للكهرباء"

تم مناقشة أوجه التعاون المشترك وتبادل المعلومات والخبرات

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
0
462

استقبل المركز الوطني لإدارة الأزمات والكوارث الصحية اليوم فريق عمل إدارة الأزمات من الشركة السعودية للكهرباء وذلك لتبادل الخبرات والوقوف على تجربة المركز في إدارة الأحداث والتعامل مع الأزمات.

فيما رحّب منسوبو المركز الوطني لإدارة الأزمات والكوارث الصحية بالوفد وتم تقديم شرح مفصل لهم عن طبيعة عمل المركز وأهم التقنيات والأدوات والأنظمة المستخدمة.

كما تم مناقشة أوجه التعاون وتبادل المعلومات والخبرات في مجال إدارة الأزمات والكوارث.

وقد أشاد الوفد بما رأوه من إمكانات وخبرات وطنية مؤهلة في المركز الوطني لإدارة الأزمات والكوارث الصحية.

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